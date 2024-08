Afrikanische Schweinepest: Landkreis Darmstadt-Dieburg legt Sperrzone I fest

Teilen

Im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat des Landkreises Darmstadt-Dieburg die Festlegung einer Sperrzone I beschlossen. Die Speerzone I betrifft insbesondere die Gemeinde Schaafheim sowie Teile der Gemeinden Eppertshausen, Münster, Otzberg, der Stadt Babenhausen und der Stadt Groß-Umstadt. Eine detaillierte Karte der betroffenen Gebiete ist auf der Homepage des Landkreises Darmstadt-Dieburg unter www.ladadi.de/asp einsehbar.

Abschussprämie für Wildscheine

Zur Eindämmung der Seuche wird in der Sperrzone I zu einer verstärkten Bejagung von Wildschweinen aufgerufen. Für jedes Wildschwein, das in dieser Zone erlegt und gemäß den Vorgaben des Veterinäramtes entsorgt wird, erhält der Jagdausübungsberechtigte eine Abschussprämie in Höhe von 100 Euro. Die Entsorgung muss dabei nach den Vorgaben der Allgemeinverfügung erfolgen, wobei das erlegte Wildschwein keiner Verwertung zugeführt werden darf. Der Antrag auf Auszahlung der Abschussprämie ist über das Onlineformular, das unter www.ladadi.de/asp abrufbar ist, zu stellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Sperrzone I bestimmte Einschränkungen für die Jagd gelten. Insbesondere sind Bewegungsjagden und Erntejagden verboten. Zudem ist darauf zu achten, dass Hunde, die bei der Jagd eingesetzt werden, keinen Kontakt mit Schwarzwild haben.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg bittet alle betroffenen Jagdausübungsberechtigten und die Bevölkerung um Verständnis und Unterstützung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen, um die weitere Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg