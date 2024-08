Teilen

Wegen der Kerb in der Heimstättensiedlung fährt die Linie H am Sonntag (1. September 2024) in Darmstadt zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr in Richtung Anne-Frank-Straße eine verkürzte Route bis zur Haltestelle „Südbahnhof“. Die Haltestellen „Am Kaiserschlag“, „Pulverhäuserweg“, „Hannah-Arendt-Weg“, „Anne-Frank-Straße“, „Klausenburger Straße“ und „Buchenlandweg“ entfallen in diesem Zeitraum. Am Südbahnhof halten die Busse an den Haltepunkten der Linie R in der Rüdesheimer Straße.