Die Lilien punkten am Bölle, auch wenn die volle Ausbeute definitiv möglich gewesen wäre: 1:1 (1:0) endet das Heimspiel des SV Darmstadt 98 am Sonntag (25.08.24) gegen den 1. FC Nürnberg. Lidberg hatte die Hausherren im ersten Durchgang in Führung geschossen, ehe den Gästen der Ausgleich aus dem Nichts gelang. → Zum ausführlichen Spielbericht…