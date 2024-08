Linien F, FM: Zusätzliche Fahrten zum Golden Leaves-Festival

Teilen

Damit Besucherinnen und Besucher des Golden Leaves-Festivals am Steinbrücker Teich die Musik entspannt genießen können, erweitert die HEAG mobilo am Samstag (31.08.) und Sonntag (1. September 2024) den Fahrplan auf den Linien F und FM. An beiden Tagen fahren die Busse zeitweise alle 5 bzw. 7,5 Minuten:

Ab „Luisenplatz“ bis „Oberwaldhaus“ an beiden Tagen von 11.30 bis 14.30 Uhr

Ab „Oberwaldhaus“ bis „Luisenplatz“ am Samstag von 20 bis 1 Uhr; am Sonntag von 20 bis 0 Uhr

Die geänderten Fahrpläne der Linie FM stehen auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit.