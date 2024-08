Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zu Klimaspaziergang durch die Innenstadt ein

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für Mittwoch, 28. August 2024, von 17 bis 19.30 Uhr, zu einem Stadtklimarundgang durch die Darmstädter Innenstadt ein. Startpunkt des Rundgangs ist der Karolinenplatz am Eingang des Herrngartens. Der Rundgang führt durch den Schlossgarten, vorbei an den Staudenbeeten entlang der Erich-Ollenhauer-Promenade, über die Alexanderstraße zum Campus der Technischen Universität Darmstadt und zurück zum Herrngarten. Der Klimaspaziergang ist so konzipiert, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst interaktiv Messungen der Lufttemperatur und der Oberflächentemperaturen mittels Thermalkamera vornehmen. Sie erhalten so Eindrücke zur Aufheizung versiegelter und begrünter Flächen aus erster Hand.

Laut Klimaschutzdezernent Michael Kolmer erfahren die Besucherinnen und Besucher auf dem Spaziergang „wie vielfältig Stadtklima sein kann und wie sich private Klimaanpassung für alle auszahlt – denn von den positiven Effekten der Anpassung können alle direkt vor Ort profitieren. Pflanzen tragen zur Abschattung bei und kühlen durch Verdunstung das Wohnumfeld, unversiegelte Außenbereiche schützen vor Überschwemmungen, nachhaltige Wasserkreisläufe durch Zisternen oder Brauchwasser sparen Geld und schonen das Trinkwasser, naturnah angelegte Gärten kommen besser durch die Trockensommer – all diese praktischen Tipps werden während des Rundgangs vermittelt. Eine Teilnahme lohnt sich also“, so Kolmer.

Während des Spaziergangs erläutern Mitarbeiter des Amtes für Klimaschutz und Klimaanpassung die Hintergründe zum städtischen Wärmeinseleffekt. Sie zeigen zudem erste Ergebnisse der kürzlich durchgeführten Drohnenbefliegungen und geben Tipps was jede und jeder im eigenen Wohnumfeld tun kann um für Kühle bei sommerlicher Hitze zu sorgen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten interessante Inhalte zum Thema Stadtklima mit Besichtigung der mobilen Messstation am darmstadtium und zur Klimaanpassung mit Vorstellung des aktuellen Sachstandes des Klimaanpassungsplans. Zudem wird der kürzlich veröffentlichte Hitzeaktionsplan vorgestellt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt