Fällung der Linde an der Brunnenanlage Trinkbornstraße in Wixhausen wegen Parasitenbefall und erhöhter Bruchgefahr – Baumneupflanzung an gleicher Stelle

Teilen

Nachdem bei der turnusmäßigen Kontrolle ein massiver Befall mit Zunderschwamm festgestellt worden war, muss die Linde an der Brunnenanlage in der Trinkbornstraße im Stadtteil Wixhausen in den kommenden Tagen gefällt werden.

Pilzfruchtkörper des Wulstigen Lackporlings und des Austern-Seitlings sind ebenfalls vorhanden. Diese Pilze sind Schwächeparasiten und verursachen im Stamm eine intensive Weißfäule. Dadurch wird vor allem die Bruchgefahr erheblich erhöht, weswegen die nötige Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Die fachmännische Begutachtung bestätigte den Befund eines fortgeschrittenen Zersetzungsprozesses.

Nach der Fällung, der Fräsung des Wurzelstocks und der Herstellung einer neuen Baumgrube mit „Darmstädter Baumsubstrat“ wird an der gleichen Stelle im Winter 2025/26 ein neuer Baum gepflanzt.

Die Linde wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gepflanzt. Durch seine Größe (Stammdurchmesser 76 Zentimeter, Baumhöhe 18 Meter, Kronendurchmesser 10 Meter) hat der Baum seinen Standort an der historischen Brunnenanlage über viele Jahrzehnte geprägt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt