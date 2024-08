Wissenschaftsstadt Darmstadt erneuert Lichtsignalanlage an der Kreuzung Bleichstraße / Wilhelminenstraße

Teilen

Das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt erneuert in den nächsten Wochen die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Bleichstraße / Wilhelminenstraße. Zeitgleich werden einige Wechselverkehrszeichen an der Schilderbrücke direkt vor der Zufahrt zum Citytunnel erneuert. Insgesamt werden die Arbeiten an der Kreuzung bis Mitte September dauern. Ein wichtiges Ziel der Erneuerung ist die Verbesserung des Verkehrsflusses. Die Investitionen belaufen sich auf rund 70.000 Euro.

„Mit Abschluss der Arbeiten, wird diese aus 1991 stammende Lichtsignalanlage komplett erneuert sein und dem aktuellen Stand der Verkehrstechnik entsprechen“, erläutert Verkehrsdezernent Paul Georg Wandrey. „Auf das neue Steuergerät werden dabei neue Signalprogramme aufgespielt, die es ermöglichen, besser auf das aktuelle Verkehrsaufkommen zu reagieren, flexibler die Grünzeiten anzupassen, auf Schwankungen im Verkehrsaufkommen zu reagieren und Rückstaus zu dezimieren. Somit können bspw. Ampel-Rückstaus auf Höhe des Mathildenplatzes infolge der gesperrten Zufahrt von der Bismarckstraße in die Grafenstraße reduziert werden.“

Um die Arbeiten ausführen zu können, muss zunächst die bestehende Lichtsignalanlage abgeschaltet und durch eine Baustellen-Lichtsignalanlage ersetzt werden, die dann während der Arbeiten die Verkehrsregelung übernimmt. Dies geschieht ab der 35. Kalenderwoche (ab dem 26. August). Um beim Aufbau der Anlage den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden diese Aufbauarbeiten zum überwiegenden Teil nachts und am Wochenende durchgeführt.

Am Sonntag (01.09.24) werden an der großen Schilderbrücke vor der Zufahrt zum Citytunnel zunächst die Wechselverkehrszeichen und die Signalgeber erneuert. Für die Arbeiten ist ein Kran und ein Steigerfahrzeug erforderlich, welches direkt im Straßenraum platziert werden muss. Aus diesem Grund werden an diesem Tag ab etwa 8 Uhr jeweils zwei Fahrstreifen wechselweise am linken und rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Verkehrszeichenbrücke vor der Tunnelzufahrt gesperrt werden. Bleichstraße / Cityring bleiben aber weiterhin zu jedem Zeitpunkt an dieser Stelle befahrbar, da die Sperrung maximal halbseitig erfolgt. Auch die Zufahrt zum Citytunnel wird nicht beeinträchtigt. Die Arbeiten werden zügig durchgeführt, sodass davon auszugehen ist, dass die verkehrlichen Einschränkungen bis spätestens 13 Uhr wieder aufgehoben sein werden und alle Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung stehen.

Ab der 36. Kalenderwoche (ab dem 2. September 2024) werden dann das komplette Ampelsteuergerät, die akustischen Signalgeber und die Taster der Masten im Kreuzungsbereich erneuert. Die vorhandenen Kabel der Anlage sind über 30 Jahre alt und werden samt der unter der Fahrbahn verlaufenden Leerrohren vollumfänglich erneuert. Betroffen davon sind Kabel in einer Gesamtlänge von rund 500 Meter.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt