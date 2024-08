Der Waldkunstpfad ist eröffnet: Kunst und Natur verbinden sich am Böllenfalltor in 16 neuen Exponaten – Thema „Wasser“ im Fokus

Teilen

Das Infozelt war in Betrieb, und an Publikum mangelte es bei hochsommerlichen Temperaturen nicht: Am Samstag (14.08.24) fiel der Startschuss für den 12. Internationalen Waldkunstpfad im Forstrevier Böllenfalltor. Bis 6. Oktober 2024 lassen sich auf dem gut zwei Kilometer langen Rundweg ab und bis Infostand 16 neue Kunstwerke bestaunen. Zusammen mit dem „Digitalen Wald“ auf der Rosenhöhe im Ludwig-Engel-Weg 1 (LEW1) und neuen Kunstwerken auf dem Gelände der Grube Messel stellt der Verein für Internationale Waldkunst e.V. in diesem Jahr mehr als 30 Innovationen von 24 Künstler*innen aus 14 Ländern und Deutschland vor.

Zum Leitthema „Kunst Natur Waser“ ist den Kreativen ganz Unterschiedliches eingefallen. Eine „Soundwave“ lädt ein, mit Ästen, Steinen und Stämmen eine Melodie zu erzeugen; „Wasserhörbänken“ entlockt man mittels QR-Code Experteninterviews, an anderen Stellen durchschreitet man einen mannshohen hölzernen Wassertropfen, bewundert ein feingliedriges Mandala aus Austernschalen, setzt eine Regenmühle in Bewegung, staunt über die Einfälle junger Waldpoeten – und so lässt man sich von einem Kunstwerk zum nächsten treiben.

Öffentliche Führungen bieten Kuratorin Ute Ritschel und ihr Team vom Waldkunstverein samstags und sonntags um 15 Uhr an (Preis 8 Euro pro Person). Treffpunkt ist der Infostand (erste Kreuzung nach dem Waldparkplatz). Dort gibt es auch Kaffee und Kuchen sowie das Programmheft mit Lageplan und Beschreibung der Kunstwerke (5 Euro), außerdem Waldkunsthonig und andere Dinge. Alle Einnahmen dienen der Finanzierung des zweijährlich stattfindenden Kunstevents.

Ein besonderes Angebot hält der Walkdunstpfad für Familien bereit: Jeden Sonntag während der Laufzeit von 14 bis 17 Uhr finden am Kinderbauwagen unterhalb des Kunstwerks „Luftschloss“ (zweite Kreuzung nach dem Waldparkplatz) Workshops statt. Unter Anleitung von Waldpädagog*innen und Geopark-Ranger*innen entstehen Waldmasken, Mandalas, Krabbeltiere aus Naturmaterial und andere originelle Dinge. Die Teilnahme kostet nichts.

Der Eingang zum Waldkunstpfad befindet sich in der Klappacher Straße 145, stadtauswärts nach dem Polizeipräsidium.

Quelle & Bild: Verein für Internationale Waldkunst e. V.