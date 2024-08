Go.BioFair – Umweltbörse und Bio-Regio-Faire-Messe vereint unter neuem Namen

Teilen

Das Evangelische Dekanat Darmstadt, das Umweltamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Weltladen Darmstadt laden gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern für Samstag, 24. August 2024, zur „Go.BioFair – Markt für Umwelt und Nachhaltigkeit“ ein. Zwischen 10 und 16 Uhr können sich Interessierte auf dem Friedensplatz in Darmstadt über nachhaltige Angebote informieren.

Ob Ernährung, Wohnen oder Wirtschaften – das Angebot des Sommermarktes mit mehr als 40 Informations- und Verkaufsständen von Vereinen, Institutionen und Initiativen aus Darmstadt und der Region ist vielfältig. Die Veranstaltenden laden ein, Alternativen zu entdecken für einen verantwortungsbewussten Konsum, insbesondere auch in kritischen Zeiten wie diesen mit Handlungsdruck durch Klimawandel, Krieg und Energiekrise. Zudem werden Formen des Engagements für Nachhaltigkeit sowie Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten geboten.

Angeboten werden auch verschiedene Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Schmuck oder Ernährung, die nachhaltig produziert werden und demonstrieren, wie menschenwürdige Arbeits- und Produktionsbedingungen, gerechte Entlohnung und ein Wirtschaften im Einklang mit der Natur funktionieren können.

Neben verschiedenen Mitmachangeboten an den Ständen wird das Programm in diesem Jahr durch einen Erlebnisspaziergang für alle Altersstufen ergänzt. Um 10.15 Uhr startet dieser am Mobilen Grünen Zimmer auf dem Friedensplatz und führt durch den Herrngarten, wo Insektenlebensräume besucht und nach Schmetterlingen, Käfern und Co. gesucht wird.

Am Stand des Umweltamts werden um 11 Uhr die Kinder mit der Verleihung des Umweltdiploms durch Stadtrat Michael Kolmer geehrt, die erfolgreich in Ihrer Freizeit Kurse aus dem Umweltbereich besucht haben.

Mitveranstaltende des Marktes neben dem Evangelischen Dekanat Darmstadt, der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Weltladen Darmstadt sind die Solidarische Landwirtschaft Darmstadt, die Hochschulgruppe Nachhaltigkeit sowie das Entwicklungspolitische Netzwerk Hessen. Finanziell gefördert wird der Markt von der Sparkasse Darmstadt.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Stände sind überdacht. Der Eintritt ist frei.