Teilen

GROSS-GERAU – Wegen einer Fahrbahnabsenkung kommt es in Groß-Gerau zu einer Straßenreparatur. Durch die Sperrung der Darmstädter Straße/Ecke Sudetenstraße entfällt die Haltestelle „Berufsschule“ vom 13. bis einschließlich 21. August 2024 ersatzlos in beide Fahrtrichtungen. Die Busse der Linie WE4 werden über die Gernsheimer Straße umgeleitet. Nächstgelegene Ein- und Ausstiegsmöglichkeit ist an den Haltestellen „Marktplatz“ oder „AOK/Post“.