Das Herz des Heinerfests schlägt wieder im Schloss – Heinerfest-Eröffnung im Glockenhof

Das → Heinerfest kehrt wieder umfänglich zurück ins Darmstädter Residenzschloss. Nachdem die Technische Universität Darmstadt die jahrelange denkmalgerechte Grundsanierung ihres Wissenschaftsschlosses inzwischen abgeschlossen hat, steht der Rückbesinnung auf eine gelebte Tradition nichts mehr im Weg: Im Glockenhof werden die Universität und der Heimatverein Darmstädter Heiner e.V. am 4. Juli 2024 das Heinerfest offiziell eröffnen. Ein gemeinsames Bühnenprogramm an den bis zum 8. Juli 2024 dauernden Festtagen sowie etliche gastronomische Angebote laden zum Verweilen im Glockenhof, auf der Bastion und im Schlossgraben ein.

In den vergangenen Jahren konnte – bei laufenden Bauarbeiten an und in den geschichtsträchtigen Gebäuden – ein Teil des Heinerfest-Geschehens im HeinerTreff im neu gestalteten Schlossgraben-Garten und im Weindorf auf der Bastion ermöglicht werden. In diesem Jahr erfüllt sich nun der oft geäußerte Wunsch vieler Heinerinnen und Heiner, den Glockenhof wieder als einen zentralen Treffpunkt und Ort der Unterhaltung erleben zu können. Vor dem Glockenbau wird – wie früher –eine große Bühne stehen. Der Zugang ist vom Marktplatz aus barrierearm möglich. Gastronomische Angebote steuern das Studierendenwerk und ein Heinerfest-Ausschank bei.

Dr. Martin Lommel, Kanzler der TU Darmstadt, sagt hierzu: „Wir freuen uns, den Darmstädterinnen und Darmstädtern wieder ein Stück Heinerfesttradition in den Schlosshöfen bieten zu können. Das Fest passt hervorragend zu unserem Anspruch, ein lebendiger Fixpunkt für vielfältigen Austausch und Begegnungen mitten in der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu sein.“ Lommel hob auch die gemeinsame Gestaltung des kulturellen Bühnenprogramms sowie die Einbindung des Studierendenwerks hervor.

Festpräsident Wolfgang Koehler: „Die Rückkehr ins Schloss war und ist uns eine absolute Herzensangelegenheit. Wir danken der TU für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf ein fröhliches Heinerfest 2024. Kommt alle!“

Quelle: Heimatverein Darmstädter Heiner e. V.