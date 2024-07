Erhöhte Lieferzeiten von Reisepässen – Frühzeitige Beantragung erforderlich

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt informiert darüber, dass die Lieferzeiten von Reisepässen nach Mitteilung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) nach jetzigem Stand bei bis zu acht Wochen ab Beantragung liegen.

Das BMI teilt zudem mit, dass die Beantragungszahlen von Reisepässen bereits zum Jahresbeginn enorm angestiegen sind, sodass die Bundesdruckerei GmbH die bisher üblichen Lieferzeiten nicht mehr gewährleisten kann, trotz Wochenendarbeit, Personalerhöhung und Schichtdienst.

Grund für die erhöhten Beantragungszahlen sind demnach die anhaltend hohe „Reiselust“, der Brexit (Passpflicht für Reisen nach Großbritannien), steigende Einbürgerungen, das Sicherheitsbedürfnis durch den Besitz eines Passes, der Wegfall von Kinderreisepässen sowie Nachwirkungen der Corona-Pandemie.

„Da es seit Jahresbeginn keine Anzeichen auf eine Verringerung der Antragszahlen von Reisepässen gibt, ist davon auszugehen, dass die längeren Lieferzeiten bestehen bleiben werden“, so Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey. „Zudem stellen Ferien die Hauptreisezeiten dar, weshalb davon auszugehen ist, dass die Lieferzeit in dieser Zeit sogar noch weiter steigen könnte. Wir bitte daher alle Bürgerinnen und Bürger, die Beantragung von Reisepässen für die Sommerferien zeitnah vorzunehmen, um erhöhte Kosten zur von Express-Reisepässen zu vermeiden und sicherzustellen, dass Reisen außerhalb der EU tatsächlich angetreten werden können. Außerdem muss beachtet werden, dass es keinen rechtlichen Anspruch darauf gibt, beantragte Reisepässe innerhalb einer festgelegten Frist abholen zu können. Eine Garantie für eine zeitgerechte Lieferung vor einer geplanten Reise kann in keinem Fall ausgesprochen werden.“

Express-Reisepässe und Personalausweise sind von der erhöhten Lieferzeit bisher nicht betroffen. Die Lieferzeit von Personalausweisen beträgt aktuell etwa zwei bis drei Wochen. Express-Reisepässe werden in der Regel innerhalb von drei bis vier Werktagen geliefert.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt