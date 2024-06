DRK Darmstadt: Heinerfest-Einsatz – Zwei Unfallhilfestellen und Extra-Notfallnummer

Teilen

Bald startet das 74. Heinerfest. Damit steht einer der größten geplanten Einsätze des Jahres für die ehrenamtlich organisierten DRK-Bereitschaften des DRK-Kreisverbands Darmstadt-Stadt e. V. vor der Tür. Bis zu 65 ehrenamtliche Einsatzkräfte werden täglich an allen fünf Festtagen Sanitätsdienste leisten. Festbesucher erhalten im Notfall medizinische Hilfe an zwei DRK-Unfallhilfestellen: im medizinischen Zentrum im Darmstadtium und am Luisenplatz direkt am Ludwigsmonument. Zu den Einsatzzeiten ist das DRK über die eigens eingerichtete Notfallnummer 06151 3841621 erreichbar, die am Donnerstag, 4. Juli, bis einschließlich Montag, 8. Juli 2024, freigeschaltet wird. Die Einsatzzeiten sind: Donnerstag von 16 bis 1.30 Uhr, Freitag und Samstag von 13 bis 2.30 Uhr, Sonntag von 13 bis 0.30 Uhr und am Montag von 11 bis 1 Uhr. Selbstverständlich können Notrufe jederzeit auch über die regulären Notrufnummern der Feuerwehr und des Rettungsdienstes 112 sowie der Polizei 110 abgesetzt werden.

Unter Federführung des Heimatvereins Darmstädter Heiner e. V. haben Feuerwehr, Polizei, das Ordnungsamt der Stadt Darmstadt sowie DRK-Leitungskräfte auch in diesem Jahr ein detailliertes Sicherheitskonzept erstellt. Die Bereitschaften des DRK Darmstadt stellen in diesem Rahmen die medizinische und technische Ausstattung. Dazu zählen mehrere Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und eine große Anzahl ausgebildeter Sanitäter sowie Notärzte, die in kritischen Situationen schnell lebensrettende Maßnahmen ergreifen können. Sanitätsdienstlich ausgebildete Einsatzkräfte der DRK-Bergwacht Darmstadt-Dieburg helfen ebenfalls mit.

Die Fußtrupps und Fahrradstaffel der DRK-Einsatzkräfte patrouillieren regelmäßig über das Festgelände. In vielen Fällen sind sie bereits zur Stelle, bevor ein Hilferuf nötig wird. Für größere Schadenslagen ist das DRK ebenfalls gerüstet: Als Backup werden an den fünf Festtagen ein Gerätewagen-Sanität, zwei Gerätewagen-Technik mit Stromanhänger sowie einen Einsatzleitwagen des DRK-Katastrophenschutzes in der Innenstadt stationiert.

Auf Familien eingestellt

Familien mit Kleinkindern finden im medizinischen Zentrum im Darmstadtium einen Wickelraum, den sie nutzen können. In diesem Jahr gibt es außerdem wieder DRK-Armbänder für Kinder, die bei den DRK-Unfallhilfestellen erhältlich sind. Auf den Bändchen können Eltern ihre Mobiltelefonnummern hinterlassen, sodass sie angerufen werden, sollte ein Kind tatsächlich verloren gehen. Elternlose, verlorengegangene Kinder können zwischenzeitlich in der DRK-Kinderbetreuungsstelle im Darmstadtium abgegeben werden.

Besuch des Ludwigsmonuments täglich möglich

Für viele Heinerfestbesucher ist die Öffnung des Ludwigmonuments ein zusätzliches Highlight. Öffnungszeiten zum 74. Heinerfest sind Donnerstag 17 bis 23 Uhr, Freitag 17 bis 24 Uhr, Samstag jeweils 14 bis 24 Uhr, Sonntag 14 bis 23 Uhr und Montag 17 bis 23 Uhr. Mit den Eintrittsgeldern wird die gemeinnützige Arbeit der ehrenamtlichen DRK-Einsatzkräfte gefördert.

Quelle: DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V.