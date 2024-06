Teilen

Am Sonntag, 30. Juni 2024, findet der 18. Heinerman-Triathlon am Naturbadesee Woog-Insel und Woog-Familienbad statt. Der Schwimmwettkampf beginnt um 7.45 Uhr und endet gegen 9.30 Uhr. Der öffentliche Badebetrieb beginnt an diesem Tag daher erst ab 10 Uhr.