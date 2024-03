Veranstaltungen an der h_da: Dieburger Filmabend – Tag der offenen Tür am Fachbereich Informatik – „Bunker Mittendrin“-Ausstellung

Teilen

Zum Dieburger Filmabend laden die Hochschule Darmstadt (h_da) und die Stadt Dieburg am Freitag, 08.03.24, um 19 Uhr ins Campuskino am Mediencampus – Einen Tag der offenen Tür veranstaltet der Fachbereich Informatik der h_da am Freitag, 15.03.24, von 11.30 bis 16 Uhr am Campus Darmstadt. Er richtet sich an Studieninteressierte und die interessierte Öffentlichkeit – Noch bis Freitag, 19.04.24, läuft die Ausstellung „Bunker – Mittendrin“ des Fachbereichs Architektur im Schauraum der h_da direkt neben dem Hochhaus.

Dieburger Filmabend am Mediencampus am Fr., 08.03., 19 Uhr

Die Hochschule Darmstadt (h_da) und die Stadt Dieburg laden am Freitag, 08.03., ab 19 Uhr zum Dieburger Filmabend ins Campuskino am Mediencampus ein. Anlässlich des Internationalen Frauentags werden Kurzfilme von studentischen Filmemacherinnen und Filmemachern gezeigt. Nach der Vorstellung gibt es Snacks und Getränke an der Kinobar und die Gelegenheit, mit den Studierenden über ihre Werke zu sprechen.

Das Dieburger Campuskino wird im Rahmen der Lehre an der h_da vom Studiengang Motion Pictures und weiteren Studiengängen des Fachbereichs Media genutzt. Am Dieburger Filmabend öffnet die Hochschule Darmstadt das 70 Plätze fassende Kino für Filmfans aus Dieburg und Region. Tickets kosten 10 Euro und sind erhältlich in der Stadtbibliothek Dieburg (Zuckerstraße 25, 64807 Dieburg). Das Campuskino befindet sich in Gebäude F 15, Raum 0.03 (Max-Planck-Straße 2, 64807 Dieburg).

Tag der offenen Tür am Fachbereich Informatik am Fr., 15.03., 11.30 bis 16 Uhr

„FBI Open House“ heißt es am Freitag, 15.03., von 11.30 Uhr bis 16 Uhr. Der Fachbereich Informatik der Hochschule Darmstadt (h_da) lädt ein zum Tag der offenen Tür in sein visuell runderneuertes Fachbereichsgebäude am Campus Darmstadt (Gebäude D 14, Schöfferstraße 8b, 64295 Darmstadt). Die Veranstaltung richtet sich an Studieninteressierte, aber auch an Menschen aus Stadt und Region, die sich für Informatik interessieren.

Auf insgesamt fünf Geschossen erwartet das Publikum eine Projektmesse, Vorlesungen, Fachvorträge aus Wirtschaft, Lehre und Forschung und die Gelegenheit, mit Studierenden, Lehrenden, Ehemaligen und Kooperationsunternehmen des Fachbereichs ins Gespräch zu kommen. Speziell für Studieninteressierte werden Schnuppervorlesungen und Schnupperpraktika angeboten. Die Forschenden des Fachbereichs präsentieren ihre aktuellen Projekte. Ausführliche Informationen zum reichhaltigen Programm finden sich auf https://openhouse.fbi.h-da.de

Schaufensterausstellung „Bunker Mittendrin“ am Campus Darmstadt bis Fr., 19.04.

Studentische Raum- und Entwurfskonzepte für den ehemaligen Hochbunker Berlin-Karlshorst zeigt die Ausstellung „Bunker Mittendrin“. Sie ist als Schaufensterausstellung noch bis Freitag, 19.04., rund um die Uhr einsehbar am Schauraum der Hochschule Darmstadt (h_da) am Campus Schöfferstraße (direkt neben dem Hochhaus, Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt). Am Donnerstag, 18.04., lässt sich im Rahmen einer Finissage ab 18 Uhr mit Studierenden und Lehrenden des Fachbereichs Architektur ins Gespräch kommen.

Ziel des studentischen Entwurfsprojekts war es, durch Eingriffe in die Bausubstanz des denkmalgeschützten Bunkers sowie durch eine filigrane Aufstockung zu Wohnzwecken die Zeugnisse der Geschichte zu erhalten und zugleich die Interaktion zwischen dem leerstehenden grauen Koloss und dem direkt angrenzenden Einfamilienhaus-Wohngebiet neu zu beleben.

Quelle: Hochschule Darmstadt