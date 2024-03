Auseinandersetzung am Luisenplatz – 17-Jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Teilen

Nach einer Auseinandersetzung am Darmstädter Luisenplatz, bei der am Samstagabend (02.03.24) ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), haben Polizeikräfte einen 17 Jahre alten Tatverdächtiger festgenommen. Der Jugendliche befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die beiden jungen Männer gegen 20 Uhr am Samstag auf dem zentralen Platz in der Darmstädter Innenstadt in Streit geraten. Im Zuge der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 17-Jährige den 18 Jahre alten Heranwachsenden mit einem Messer attackiert haben. Dieser erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und Ermittlungen konnte der Flüchtige schließlich in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung im Stadtteil Eberstadt lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Sonntag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss brachten ihn Polizeikräfte in eine Haftanstalt. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen