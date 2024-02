Darmstädter Stadtwirtschaft veröffentlicht fünften Nachhaltigkeitsbericht

Teilen

Nachhaltige Entwicklung bedeutet für die Darmstädter Stadtwirtschaft mehr als erfolgreicher Umwelt- und Klimaschutz. Dieses Verständnis unterstreicht sie in ihrem fünften Nachhaltigkeitsbericht, den die HEAG für die Wissenschaftsstadt Darmstadt erstellt und am 05.02.2024 veröffentlicht hat. Er umfasst die Geschäftsjahre 2020/2021 und berücksichtigt erstmals die sogenannten ESG-Kriterien für Nachhaltigkeitsberichterstattung, die für „Environment“ (Umwelt), „Social“ (Soziales) und „Governance“ (Unternehmensführung) stehen. „Dieser Schritt rückt soziale Aspekte und die gesellschaftliche sowie unternehmerische Verantwortung der wesentlichen städtischen Beteiligungen stärker in den Fokus. Gleichzeitig bilden wir transparenter ab, wie die Darmstädter Stadtwirtschaft zu den drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – beiträgt“, sagt Oberbürgermeister Hanno Benz. Zudem veranschauliche der Bericht, auf welche der 17 UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung , die kommunalen Unternehmen mit ihrem Wirken einzahlen.

Treibhausgasemissionen – ohne notwendige Erdgasverstromung – rückläufig

Die Analyse der Treibhausgas-Emissionsquellen Treibstoff, stationäre Verbrennung, Stromverbrauch und Fernwärmenutzung zeigt: Im Berichtszeitraum liegt die stationäre Verbrennung auf dem ersten Platz. Wurden in 2020 noch 75.585 Tonnen des Treibhausgases ausgestoßen, stieg dieser Wert in 2021 um 49 Prozent auf 130.058 Tonnen. Dazu Oberbürgermeister Benz: „Das mit Erdgas betriebene Gemeinschaftskraftwerk Irsching, an dem die ENTEGA eine Beteiligung von 9 Prozent hält, ist im Oktober 2020 aus der Netzreserve in den Regelbetrieb überführt worden und leistet seitdem einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Stromversorgung. Andererseits belastet die damit verbundene Erdgasverstromung auch die THG-Bilanz der ENTEGA. Diesen Posten herausgerechnet, haben sich die THG-Emissionen der Darmstädter Stadtwirtschaft insgesamt reduziert.“ Dies sei ein positives Signal und die kommunalen Unternehmen strebten danach, diesen Pfad gemeinschaftlich weiter fortzuschreiten.

„Als Beteiligungsmanagement der Darmstädter Stadtwirtschaft, verfolgt die HEAG das Ziel, den Themenkomplex Nachhaltigkeit in den städtischen Beteiligungen zu verankern und zu verstetigen. Der vorliegende Bericht nennt erstmals konkrete Maßnahmen, mit denen dies gelingen kann“, sagen die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. Als Beispiele nennen sie etwa die Umstellung der gesamten Fahrzeugflotte auf alternative Antriebe sowie die Identifikation und energieeffiziente Modernisierung von Hauptstromverbrauchern.

„Mit seiner Neuausrichtung spiegelt der aktuelle Bericht nicht nur den Status quo der Darmstädter Stadtwirtschaft transparent wider. Er macht zudem auch deutlich, wie sie zukünftige Herausforderungen angehen und sich für eine nachhaltigere Entwicklung von Stadt und Region einsetzt“, sagt Oberbürgermeister Hanno Benz.

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht ist unter www.heag.de/holding/nachhaltigkeit/ einsehbar.

Quelle: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)