Wissenschaftsstadt Darmstadt zeichnet Initiative „Obdachlosen helfen“ und Anstaltsbeirat der JVA Darmstadt mit dem Preis für soziale Verdienste 2023 aus

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat die Initiative „Obdachlosen helfen“ und den Anstaltsbeirat der JVA Darmstadt am Donnerstag, 25. Januar 2024, im Neuen Rathaus mit dem Preis der Stadt Darmstadt für soziale Verdienste 2023 ausgezeichnet. Der Preis besteht aus einer Urkunde sowie einer Geldzuwendung von 2.500 Euro. 2000 Euro gehen an die Initiative ‚Obdachlosen helfen‘, 500 Euro den Anstaltsbeirat der JVA Darmstadt. Zuvor hatte eine Jury unter Vorsitz von Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz über die Vergabe des Preises befunden und dem Magistrat zur Beschlussfassung empfohlen. Der Magistrat ist der Empfehlung in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2023 gefolgt. Übergeben wurden die Auszeichnungen von Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

„Das soziale Engagement von Bürgerinnen und Bürgern ist eine zentrale Säule einer funktionierenden Stadtgesellschaft“, erklärt Oberbürgermeister Hanno Benz. „Mit dem Preis für soziale Verdienste wollen wir dieses Engagement würdigen, seine Bedeutung unterstreichen und auch einen Anreiz zur Nachahmung setzen. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass wir mit der Initiative ‚Obdachlosen helfen‘ und dem Anstaltsbeirat der JVA Darmstadt auch in diesem Jahr wieder zwei engagierte Gruppen mit diesem wichtigen Preis auszeichnen können.“

„Gerade jetzt im Winter ist das Leben für obdachlose Menschen besonders hart. Und auch wenn wir als Stadt zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern alles tun, um diesen Menschen bestmöglich zu helfen, so sind wir doch glücklich über jede weitere Hilfe aus der Zivilgesellschaft, wie sie etwa durch unsere Preisträgerinnen und Preisträger erbracht wird“, erläutert Bürgermeisterin Akdeniz dazu. „Mit ihrem Einsatz und Engagement tragen die Ehrenamtlichen seit 10 Jahren einen wichtigen Teil dazu bei, das Leben auf der Straße etwas erträglicher zu machen. Sie versorgen nicht nur mit Lebensmitteln, sondern zeigen auch Anteilnahme und Respekt gegenüber hilfebedürftigen Menschen. Auch die zweiten Preisträger sind seit vielen Jahren aktiv, der Anstaltsbeirat der JVA Darmstadt. Engagierte Menschen setzen sich für die Rechte und die Unterstützung von Gefangenen ein – eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe im Sinne einer guten Kooperation zwischen Anstaltsleitung, Beschäftigten und Inhaftierten. Die Arbeit des Beirates ist ein ehrenamtliches Engagement, das nicht so sehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, von daher ist es uns sehr wichtig, auch Aktivitäten ‚hinter den Kulissen‘ auszuzeichnen und auf diese aufmerksam zu machen. Ich freue mich daher sehr, diese beiden wichtigen Preise heute an die Preisträgerinnen und Preisträger überreichen zu dürfen.“



Die Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten und von Jubilaren/Jubilarinnen durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt sieht vor, in der Regel jährlich für beispielhafte Leistungen und Anstrengungen auf dem Gebiet der ehrenamtlichen Sozialarbeit einen „Preis der Stadt Darmstadt für soziale Verdienste“ zu verleihen. Als Preisträgerinnen und Preisträger kommen Personen, Gruppen, Verbände oder Vereine in Betracht, die sich auf dem Gebiet der ehrenamtlichen Sozialarbeit durch mitmenschliches und bürgerschaftliches Verhalten verdient gemacht, damit in außergewöhnlichem Maße Tatkraft bewiesen und hierdurch in der Öffentlichkeit ein Beispiel gesetzt haben.

Am 24. November 2023 fand die Sitzung der Jury zur Verleihung des Preises 2023 unter dem Vorsitz von Barbara Akdeniz statt. Teilnehmende Jury-Mitglieder waren:

Tim Huß, Stadtverordneter, Vorsitzender des Ausschusses für Soziales

Dr. Eric Sparn-Wolf (der PARITÄTISCHE Hessen, Regionalgeschäftsstelle Darmstadt)

Andreas Gohlke i.V. für Edda Haack (Regionale Diakonie Darmstadt und Darmstadt-Dieburg)

Horst Miltenberger (Caritas-Verband Darmstadt)

Riza Yilmaz (DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt, Abteilung Sozialarbeit).

