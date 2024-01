Mit Bundesförderung: Wissenschaftsstadt Darmstadt erneuert Bänke in der Wilhelminenstraße

Teilen

Im Rahmen des Bundesförderprogramms ‚Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren‘ lässt die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Bänke in der Wilhelminenstraße im Bereich der Baumnischen erneuern. Das teilen Planungsdezernent Michael Kolmer und Stadtrat Paul Georg Wandrey mit. Die Bänke sind mittlerweile in einem sehr schlechten Zustand, die Drahtgitter teilweise angerostet und einige Flächen verbogen. Der Austausch der Bänke erfolge durch baugleiche Modelle, die kennzeichnend seien für das Gestaltungskonzept der Wilhelminenstraße aus den späten siebziger Jahren mit seinen großzügigen Verweil- und Aufenthaltszonen, wie Kolmer und Wandrey ausführen.

„Orte zum Verweilen sind ein wichtiger Baustein für die Aufenthaltsqualität einer Innenstadt“, erklärt Planungsdezernent Kolmer dazu. „Ich bin daher sehr froh, dass wir mit dieser Maßnahme eine weitere Aufwertung des Öffentlichen Raums vornehmen können, da die Akzeptanz und Nutzungsintensität dieser konsumfreien Sitzmöglichkeiten weiterhin sehr hoch ist.“

Stadtrat Paul Georg Wandrey ergänzt: „Mit Hilfe des Förderprogramms können wir zielgerichtet sowohl den erforderlichen Umwandlungsprozess der Innenstadt begleiten, als auch verschiedene Bausteine des ‚Entwicklungskonzeptes Innenstadt‘ umsetzen. Dies tun wir mit dem Austausch der Bänke nun an dieser Stelle.“

Bis auf die Farbgebung, die nun in DB 703 (dunkelgrau) erfolgt, bleibt die Formensprache der Bänke erhalten. Neben der klassischen Sitzfläche ermöglicht die Abrundung der Lehne im oberen Bereich ein entspanntes Sitzen durch Auflagemöglichkeit für die Arme, darüber hinaus kann man auf dieser auch sitzen. „Dadurch wird ein kommunikatives Verweilangebot wiederhergestellt, das gerade auch von kleineren Gruppen in der Vergangenheit gerne genutzt wurde. Dieser Wunsch wurde vor allem von jüngeren Menschen im Beteiligungsprozess zum ‚Entwicklungskonzept Innenstadt‘ gewünscht“, so Kolmer weiter.

Der Austausch der Bänke durch ein baugleiches Modell erfolgt bewusst, da nur so eine kurzfristige Erneuerung erfolgen kann. Weiterhin können die bisherigen Befestigungen der Sitzelemente weiter genutzt werden, so dass keine baulichen Eingriffe in die darunterliegende Decke des Citytunnels erforderlich sind.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat im Jahr 2022 den Zuschlag für das Bundesförderprogramm ‚Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren‘ erhalten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt