Das → Kunstforum der TU Darmstadt (Hochschulstr. 1, 64289 Darmstadt) zeigt vom 20. Januar bis 18. Februar 2024 die Ausstellung »Shan mei Yao ON TOP OF THE EVERDAY« der chinesischen Künstlerin Shan mei Yao (*1983, Yi Chang, China, lebt bei Darmstadt) und stellt erstmals ihre visuellen Tagebücher aus. Der Reizüberflutung durch ständige Bildschirmarbeit und Smartphones tritt Shan mei Yao mit ihren täglichen Skizzen entgegen, die sie bereits seit der Zeit ihres Studiums des Produktdesigns an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe anfertigt. Neben ihrer beruflichen Haupttätigkeit als Designerin hat sie die Gewohnheit beibehalten, ihren Alltag und ihre Träume durch Zeichnen festzuhalten. Für Shan mei Yao ist das Zeichnen ein meditativer Akt.

„Ich zeichne, um mich als Subjekt zu erleben.“

»Meine »visual diaries« erzählen Geschichten von den Interaktionen zwischen mir und meiner Umwelt und von meiner Wahrnehmung der unterschiedlichen Identitäten, die ich als gebürtige Chinesin in Deutschland lebend erfahre. « Shan mei Yao. »Die beiden Kulturen prallen in meinem Herzen aufeinander, so als ob die warmen und kalten Strömungen des Ozeans aufeinandertreffen und Krill, Korallen, Fische und Wale in Hülle und Fülle wachsen. «

Sie beobachtet sehr genau und ihre Skizzen erzählen Geschichten. Zeichnerisch verdichtet sie ihre Gedanken und Erfahrungen und bringt diese genau auf den Punkt. Durch den meditativen Akt des Zeichnens löst sie sich aus der digitalen Welt heraus und taucht in die reale Welt ein.

Die Ausstellung zeigt ca. 250 ihrer visuellen Tagebucheinträge, die seit 2012 bis heute entstanden sind. Das partizipative Rahmenprogramm lädt zum eigenen kreativen Tun ein: So regt Shan mei Yao in zwei Workshops zum Erstellen eines visuellen Tagebuchs an. Zur Finissage am 18. Februar 2024 wird sie eine traditionelle chinesische Teezeremonie zelebrieren.

Quelle & Bild: Kunstforum der Technische Universität Darmstadt