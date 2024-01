hobit talks 2024 – Informationen zu Studium und Ausbildung aus erster Hand

Teilen

Immer dem inneren Kompass folgen: Die Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstage „hobit“ stehen weiter unter der Devise „Mach, wie du fühlst“. Die hobit hat wieder zwei spannende Teile zu bieten, und los geht es mit dem digitalen Format „hobit talks“ am 24. und 25. Januar 2024.

Die hobit ermutigt Schüler:innen dazu, bei der Studien- und Berufswahl ganz auf sich selbst zu hören und herauszufinden, was sie wirklich interessiert. Denn neben soliden Fakten und Informationen, die die hobit liefert, ist das eigene Bauchgefühl ein wichtiger Faktor bei großen Entscheidungen.

Wie in den Vorjahren findet die hobit in zwei Teilen statt. Den Anfang machen im Januar die „hobit talks“. Über die Webseite www.hobit.de können Schülerinnen und Schüler an rund 80 Online-Vorträgen teilnehmen und sich in entspannten Gesprächs- und Chatrunden austauschen. Lehrende und Ausbilder:innen berichten live über Inhalte, Anforderungen und Voraussetzungen der verschiedenen Ausbildungswege. Studierende und Auszubildende teilen ihre persönlichen Erfahrungen und geben Einblick in den typischen Studien- bzw. Ausbildungsalltag. Zusätzlich gibt es jede Menge Informationen zu rund 170 Studiengängen – davon etwa 50 duale Studiengänge – und mehr als 50 Ausbildungsberufen in Darmstadt und Südhessen, die im neuen Studien- und Berufsfinder übersichtlich präsentiert werden. Außerdem erfahren Interessierte alles, was sie bei ihrer Bewerbung um einen Studien- oder Ausbildungsplatz beachten müssen. Unter hobit events ist außerdem ein kompakter Überblick über die Themen der „hobit talks“ zu finden.

Für (noch) Unentschlossene werden Überbrückungs- und Orientierungsangebote vorgestellt. Um nicht den Überblick über das hobit-Programm und die Vielfalt der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu verlieren, können Besucher:innen sich auf der Webseite bequem vorab ihren persönlichen Plan in der Merkbox für die Teilnahme am Online-Event „hobit talks“ zusammenstellen.

Die hobit-Webseite ist nicht nur die Plattform, über die Schüler:innen und Schüler während der „hobit talks“ an den zahlreichen Online-Events teilnehmen können. Sie wird auch zum Ort, an dem erstmals das komplette Studien- und Ausbildungsangebot in Darmstadt kompakt vorgestellt wird. Die Seite mit ihren hilfreichen und spannenden Informationen bleibt das ganze Jahr über online. Natürlich hilft die Webseite auch bei der Vorbereitung auf die Präsenzveranstaltung „hobit contact“ im Mai.

Die positiven Erfahrungen der vorangehenden Jahre haben gezeigt, dass die digitalen Angebote der hobit von Studieninteressierten gut angenommen wurden.

Die Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstage „hobit“ richten sich an junge Menschen, die kurz vor dem Schulabschluss und vor der großen Herausforderung stehen, aus einer Fülle von Ausbildungsmöglichkeiten, Berufsfeldern, Studienrichtungen und Ausbildungswegen auszuwählen.

Seit 1997 vereint die „hobit“ vielfältige Informationen und Beratungsexpertise. Die Veranstalterinnen sind die Evangelische Hochschule Darmstadt, die Hochschule Darmstadt, die Technische Universität Darmstadt, die Bundesagentur für Arbeit / Agentur für Arbeit Darmstadt und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.

Die hobit 2024 findet statt:

hobit talks: am 24. und 25. Januar 2024 unter www.hobit.de

und

hobit contact am 14. Mai 2024