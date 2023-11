Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich auch in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesetag

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am bundesweiten Vorlesetag am 17. November 2023. Insgesamt haben sich 13 Kindergärten und Grundschulen dafür angemeldet. Es ist das größte Vorlesefest Deutschlands. Die Initiatoren DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung möchten Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken und haben in diesem Jahr wieder zum Aktionstag eingeladen. Das diesjährige Motto heißt „Vorlesen verbindet“.

„Lesen ist der Schlüssel zum Verständnis unserer Welt, und Vorlesen eine wichtige Voraussetzung dafür“, erklärt dazu Oberbürgermeister und Kulturdezernent Hanno Benz. „Diese beiden Dinge sind die Grundlage für jede spätere Bildung und einen kontinuierlichen Wissenserwerb und deshalb gerade in jungen Jahren von enormer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund beteiligen ich und meine Kolleginnen und Kollegen aus Magistrat, Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung uns sehr gerne am diesjährigen bundesweiten Vorlesetag.“

In nicht-öffentlichen Lesungen engagieren sich Oberbürgermeister Hanno Benz, der in der Erich-Kästner-Schule (Gesamtschule) aus einem seiner Lieblingsbücher liest, Bürgermeisterin Barbara Akdeniz, liest in der Kita ‚An der Nachtweide‘, Stadtrat Paul Georg Wandrey, liest in der Erich-Kästner-Schule (Grundschule) aus einem seiner Lieblingsbücher, Stadtrat Michael Kolmer liest aus einem englischen Buch in der Christian-Morgenstern-Schule und die städtische Kulturreferentin Dr. Gabriele König liest in der Kinderinsel in Eberstadt aus ‚Grüffelo‘ vor. Stadtverordnete Ulrike Schmidbauer liest in der Kindertagesstätte Moltkestraße vormittags den Krippenkindern und nachmittags den Kindergartenkindern vor, Stadtverordneter Leif Frederik Blum hat sich ebenfalls ein englischsprachiges Buch ausgesucht, aus dem er in der Christian-Morgenstern-Schule vorliest.

Fraktionsvorsitzende Anne Marquardt liest in der AWO-Kita Pippi Langstrumpf in Arheilgen vor. Magistratsmitglied Rita Beller besucht die Kindertagesstätte Wurzel, Phil Lehmann von der SPD Fraktion wird in der Elly-Heuss-Knapp-Schule aus dem Buch „Kämpfe wie Greta ums Klima“ vorlesen. Heike Bartenschlager und Christian Kotremba vom Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung widmen sich in zwei Veranstaltungen dem Thema Klimaschutz in der Kindertagesstätte „An der Nachtweide“. Theaterpädagoge Kai Schuber-Seel kommt mit Buch und kleiner Bühne in die Kita Kinderwelt, um Kindern das Thema ‚Freundschaft verbindet‘ näher zu bringen. In der Viktoriaschule lesen von 17 bis 19 Uhr Lesescouts der Viko aus dem Buch Tintenherz von Cornelia Funke.

Zwei Veranstaltungen sind öffentlich: Die Ludwig-Schwamb-Schule organisiert von 9:50 Uhr bis 11.20 Uhr eine Lesung mit eigenen Lehrkräften für die Altersgruppe 6 bis 10 Jahren. Die Heinrich-Heine-Schule hatte ihren Vorlesetag vorgezogen und am 31.10. einen Halloween-Vorlesetag, an dem sich die Lehrer*innen der Schule beteiligt haben.

Weitere Informationen über den Aktionstag gibt es auf www.vorlesetag.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt