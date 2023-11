Kreis startet Schülerbeförderung in eigener Regie – Fahrzeugübergabe in Griesheim

Teilen

Nach der Entscheidung des Kreisausschusses im August übernimmt der Landkreis Darmstadt-Dieburg ab 13. November 2023 den freigestellten Schülerverkehr (die durch den Schulträger außerhalb des öffentlichen Personennahverkehrs beauftragte Schülerbeförderung) an der Wichernschule in Mühltal und an der Gustav-Heinemann-Schule in Dieburg mit Hilfe seiner Tochtergesellschaft „Betreuung DaDi gGmbH“ selbst. Die 55 Fahrzeuge konnten nun in einem feierlichen Akt den Fahrerinnen und Fahrern übergeben werden.

55 Kleinbusse kreisweit im Einsatz

„Wir nutzen zukünftig 55 Kleinbusse, um zunächst die Beförderung an die Wichernschule in Mühltal sowie an die Gustav-Heinemann-Schule in Dieburg sicherzustellen. Perspektivisch werden ab dem 15. Januar 2024 die Anne-Frank-Schule (Dieburg), ab Februar die Bischoff-Ketteler-Schule (Groß-Zimmern), ab dem kommenden Schuljahr die Albert-Schweitzer-Schule (Griesheim) sowie die neue Förderschule in Pfungstadt folgen. Insgesamt sind rund 250 Schulkinder dieser Schulen aus den Kreiskommunen auf eine Beförderung außerhalb der öffentlichen Verkehre angewiesen“, erläutert der Erster Kreisbeigeordneter Lutz Köhler bei der Fahrzeugübergabe in Griesheim.

Ein beispielloser Kraftakt in gerade mal acht Wochen

Damit dies möglich wurde, war in den vergangen acht Wochen ein beispielloser Kraftakt durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Betreuung DaDi gGmbH notwendig. Neben der Beschaffung der, Beklebung und Ausstattung der 55 Kleinbusse, war die Personalgewinnung der 84 Fahrern und des Begleitpersonals ein Schwerpunkt. „Ich bin stolz auf mein gesamtes Team und bedanke mich für die geleistete Arbeit den vergangenen Monaten“, erklärt Geschäftsführerin Nadja Zoch.

Einsparpotenzial von bis zu 300.000 Euro

Die notwendigen Fahrzeuge (Kosten rund 3,1 Millionen Euro) wurden, auf Grundlage des Beschlusses im Kreisausschuss im Sommer beschafft. Damit schafft der Landkreis Darmstadt-Dieburg die Voraussetzung für eine qualifizierte Beförderung der Kinder durch die „Betreuung DaDi gGmbH“. „Wir schätzen das Einsparpotenzial auf jährlich auf bis zu 300.000 Euro, welches im Hinblick auf die aktuelle Haushaltslage ein wichtiger Beitrag zu Konsolidierung ist“, erläutert Lutz Köhler weiter. „Außerdem erspart der Landkreis Darmstadt-Dieburg als Schulträger den Eltern eine zwar zuschussfähige aber auf mehreren Ebenen (finanziell, zeitlich) aufwändige private Beförderung ihrer Kinder und hält gleichzeitig den finanziellen Aufwand für den Kreishaushalt in Grenzen“, so Köhler weiter. Darüber hinaus will soll zukünftig mit Hilfe einer App für die Eltern die Service-Qualität verbessern und die Arbeitsprozesse bei der Schülerbeförderung verbessern.

Weiteres Personal gesucht

Weiterhin sucht die Betreuung DaDi gGmbH für den Schülerfahrdienst Fahrpersonal für das Einsatzgebiet im Landkreises Darmstadt-Dieburg. Interessierte können die Stellenausschreibung einsehen auf www.betreuung-dadi.de/karriere/ oder sich unter Telefon 06155 89 804 281 melden.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg