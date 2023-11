Zu den Kinder-Kultur-Tagen gibt es Theater und Musik für Kinder und Jugendliche in Bessungen

Teilen

Am Samstag, 11. November 2023, um 11.11 Uhr starten die Kinder-Kultur-Tage Darmstadt. Bereits zum zweiten Mal sind Kinder hier zu Vorführungen mit Theater und Musik in Bessungen eingeladen. Los geht es am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr mit dem Theater „Die Stromer“, die ihr Stück „Der Waschlappendieb“ für Kinder ab drei Jahren im Gemeindesaal der Evangelischen Petrusgemeinde, Eichwiesenstraße 8, aufführen. Danach können hier Brettspiele gespielt und Laternen am St.-Martins-Wochenende gebastelt werden, bevor um 15 Uhr die Tanzgruppe „Die qualmende Socke“ zu einem Tanzworkshop für Familien einlädt.

Am Sonntag, 12. November 2023, beginnt um 11 Uhr in der Bessunger Kirche, Am Kapellberg 2, ein Orgel-Improvisations-Konzert für Kinder ab 5 Jahren und Jugendliche. Orgelimprovisationspreisträger Professor David Franke aus Freiburg improvisiert zu Themen aus Pop, Rock, Filmmusik und Kinderklassikern. Lieblingsmusik etwa von Fluch der Karibik über Star Wars bis hin zu Bruder Jakob können Größere hier auf dem Handy mitbringen. Um 15 Uhr tritt im Gemeindehaus Mr. Joy auf, der Kinder ab vier Jahren verzaubern will. Auch am Sonntag besteht weiterhin das Angebot, im Gemeindehaus Laternen zu basteln und Brettspiele zu spielen.

Für Verpflegung zu familienfreundlichen Preisen ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Kinder und Jugendliche sind mit ihren Familien eingeladen. Einlass ist jeweils 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn, am Sonntag nach dem 10-Uhr-Gottesdienst in der Bessunger Kirche. Die Anreise wird zu Fuß, per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen (Linie 3, Haltestelle Orangerie, Linie 6, 7, 8, 1 Haltestelle Bessunger Straße), Parkplätze gibt es in der nahe gelegenen Orangerie. Weitere Informationen unter http://www.kikuta-darmstadt.de. Gemeindepädagoge Andreas Schitt und Team laden ein. Unterstützt werden die Kinder-Kultur-Tage von der Volksbank Darmstadt-Südhessen eG, Sparkasse Darmstadt, Evangelischen Petrusgemeinde Darmstadt, Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Firma Merck.

Quelle: Evangelisches Dekanant Darmstadt