Digitalisierung und Bildung: Stadtrat Holger Klötzner blickt zurück und voraus – Strategieplan „Digitale Vision für Darmstadt“ – Neubau einer Gesamtschule

Stadtrat Holger Klötzner, Dezernent für Digitalisierung und Bildung, hat in einer Pressekonferenz Bilanz gezogen und einen Ausblick eröffnet. Für das Themenfeld der Digitalisierung stellte Klötzner Darmstadts digitale Vision in den Mittelpunkt. Das Strategiepapier listet umfangreich den gegenwärtigen Stand digitaler Arbeitsprozesse sowie digital nutzbarer Angebote für die Bürgerinnen und Bürger auf und formuliert daraus Aufgaben und Anforderungen für die Jahre 2025 bis 2030.

Ein wesentlicher Baustein dabei ist die Plattform „Digitales Rathaus“, die bereits erreichbar ist und Zug um Zug erweitert wird – eingeführt wurde sie im laufenden Jahr 2023. Zu den in Angriff genommenen Aufgaben gehören die Einführung einer Low-Code-Lösung zur schnellen Umsetzung von digitalen Prozessen und, von stetig wachsender Bedeutung, eine wesentliche Verbesserungen in der IT-Sicherheit.

Auch der WLAN-Ausbau an Schulen schreitet stark voran; 22 Schulgebäude sind inzwischen mit WLAN ausgestattet, 16 weitere folgen bis Jahresende 2023. Das gleiche gilt für den deutlichen Ausbau des IT-Supports für die Schulen. Weitere Aufgaben waren und sind die Zentralisierung und Standardisierung von Schulsoftware und die Fertigstellung der Zentralserverarchitektur im Berufsschulzentrum Nord für 2,4 Millionen Euro.

Im Bildungsbereich liegt ein Schwerpunkt bei der Konzipierung eines Bildungszentrums für die Wissenschaftsstadt Darmstadt, das die Angebote der Volkshochschule und der Stadtbibliothek integrativ verbinden und im Ergebnis die Erwachsenenbildung neu definieren soll.

Ein weiterer Fokus lag und liegt bei der Schulkindbetreuung. Hier stieg die Betreuungsquote im Schuljahr 23/24 auf fast 80 Prozent – ein Zuwachs seit 2021 von 25 Prozent am Standort Schule. „Der Weg in Richtung Betreuungsanspruch 2026 ist geebnet“, betonte Klötzner. Auch befinden sich mittlerweile alle Darmstädter Grundschulen auf dem Weg in den Pakt für den Nachmittag. Unvermindert aktuell bleibt das Thema Schultoiletten.

In den kommenden Jahren steht der Bau einer neuen Integrierten Gesamtschule in Darmstadt an, die Planung startet 2024. Im nächsten Jahr wird außerdem der Berufsschulentwicklungsplan zum Abschluss gebracht werden. Zudem ist das Projekt „Modellschule Darmstadt“ zu behandeln, basierend auf dem Wettbewerb Schule der Zukunft, und die Essensversorgung an Grundschulen soll eine Verbesserung erfahren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt