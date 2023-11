Pfungstadt: Festnahmen nach Geldautomatensprengung

Teilen

In der Nacht von Montag, den 6. November 2023 auf Dienstag, den 7. November 2023 kam es gegen 00.30 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen nahmen im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen drei Tatverdächtige fest.

Bei einem Beschuldigten handelt es sich um einen 20-Jährigen niederländischen Staatsangehörigen. Die Ermittlungen zur Feststellung der Identität der beiden weiteren Beschuldigten in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden dauern an. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, einen Geldautomaten in einem Supermarkt-Komplex in Pfungstadt mittels Sprengstoff gesprengt, einen fünfstelligen Geldbetrag aus den Geldautomaten erbeutet zu haben und anschließend vom Tatort geflüchtet zu sein. Bei der Geldautomatensprengung wurde niemand verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im mindestens fünfstelligen Bereich. Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) beseitigten im Zuge der Tatortarbeit Reste des Sprengstoffs.

Aufgrund des schnellen Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnten im Rahmen des Einsatz- und Fahndungskonzeptes der hessischen Polizei mit Hilfe einer eingeleiteten Großfahndung des Polizeipräsidiums Südhessen, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam sowie eines zügigen Eintreffens der Einsatzkräfte am Tatort, die Täter an der Flucht mit einem hierfür vorgesehenen hochmotorisierten Fahrzeug gehindert werden. Sie versuchten zu Fuß zu flüchteten und verloren hierbei einen Teil der erbeuteten Geldscheine. Etwa 300 Meter vom Tatort entfernt konnten die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen gegen 1.30 Uhr festnehmen und im Rahmen der Festnahme Teile des erbeuteten Geldbetrags sowie die Schlüssel des Fluchtfahrzeugs sicherstellen.

Die festgenommenen Beschuldigten werden am Mittwoch (08.11.23) einem Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151-969-0 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen