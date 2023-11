Klavierrezital „Stimmen des Ostens“ – Marek Kozák spielt im Kreishaus Darmstadt

Teilen

Marek Kozák gehört zu den begabtesten tschechischen Klavier- und Orgelspielern der heutigen Generation. Die Kritiker loben immer wieder seine „makellose Technik, Sinn für Proportionen und Abstufungen, große Ausdrucksvielfalt, tiefe Musikalität und Notentreue“.

Der Klavier- und Orgelspieler gibt am Sonntag, 19. November 2023, um 17 Uhr ein Konzert im Kreistagssitzungssaal im Kreishaus in Darmstadt (Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt). Veranstalter des Konzerts sind die Chopin-Gesellschaft, die Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Europäische Partnerschaftsverein des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Karten zum Preis von 20 Euro gibt es an der Abendkasse. Die Platzwahl ist frei.

Zu Marek Kozák

Seine Karriere als Pianist begann schon in der kunstorientierten Grundschule in Brusperk, wo er seine ersten Preise erhielt. Anschließend besuchte er das Janácek-Konservatorium in Ostrava, wo er in der Klasse von Monika Tugendliebova studierte. Danach wechselte er zur Prager Musikakademie in die Klasse von Prof. Ivan Klansky. Inzwischen konnte Marek Kozák eine Reihe von beeindruckenden Preisen bei renommierten Wettbewerben erzielen. 2013 gewann er den 3. Preis beim X. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb in Darmstadt. Im Jahr 2015 war Marek Halbfinalist bei einem der weltweit führenden Wettbewerbe, dem Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb in Warschau. Im folgenden Jahr errang er beim Wettbewerb Prager Frühling den 2. Preis und einen Sonderpreis für seine Interpretation der zeitgenössischen Komposition „The Jongleur“ von Adam Skoumal. Im Jahr 2018 gewann er sowohl den ersten Preis als auch den Publikumspreis beim Europäischen Klavierwettbewerb in Bremen. 2021 gewann er den anspruchsvollen Concours Géza Anda in Zürich und letztes Jahr war er Finalist beim Busoni-Wettbewerb in Bozen.

Im Februar 2020 machte Marek bei seinem ersten Auftritt mit dem Prager Radio-Symphonieorchester einen bleibenden Eindruck, als er das wenig bekannte Klavierkonzert in d-Moll von Vítezslava Kaprálová spielte. Er kann auf außerordentlich erfolgreiche Auftritte bei vielen großen Festivals in der Tschechischen Republik zurückblicken, u.a. Solokonzerte in Smetanas Litomyšl, beim Internationalen Klavierfestival Firkusny, beim Saint Wenzels-Musikfestival (SHF) und beim Dvořák-Festival in Prag. Er hat mit einer Reihe von führenden tschechischen Orchestern zusammengearbeitet und konzertiert regelmäßig im Ausland.

Im Jahr 2018 veröffentlichte Marek seine erste eigene CD mit Werken von Haydn, Chopin, Franck, Rachmaninow und Skoumal. Neben seiner Konzerttätigkeit unterrichtet Marek an der Prager Musikhochschule.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg