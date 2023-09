„Animalia“: Zoo Vivarium und Kunsthalle Darmstadt zeigen gemeinsame Ausstellung und bieten Sonderführungen an

Teilen

Seit September 2023 zeigt die Kunsthalle Darmstadt die Ausstellung „Animalia. Streifzüge von Los Angeles bis Mumbai.“ und beleuchtet damit das Verhältnis von Mensch und Tier. „Animalia“ gliedert sich in einen Parkour, in dem über 30 Künstlerinnen und Künstler aus Amerika, Indien, Pakistan und Europa ihre Werke zeigen. Der Streifzug geht im Zoo Vivarium weiter, denn das Vivarium der Wissenschaftsstadt Darmstadt zählt zu den Kooperationspartnern der Ausstellung. Gemeinsam wurden Sonderführungen konzipiert, die die Ausstellungsthemen veranschaulichen. Die Führungen unter Leitung des Zoopädagogen Dr. Frank Velte behandeln Aspekte wie Traum und Sprache bei Mensch und Tier oder auch die religiöse Verehrung von Tieren.

„Das Darmstädter Vivarium ist ein beliebtes Ausflugsziel für große und kleine Gäste. Seit jeher locken Zoos auch Künstlerinnen und Künstler an. Umso mehr freuen wir uns, mit dem Programmangebot eine Brücke zwischen der Kunsthalle Darmstadt und dem Vivarium schlagen zu können“, erläutert der für den Zoo zuständige Stadtkämmerer André Schellenberg.

Die Führungen finden zu folgenden Terminen im Zoo Vivarium statt: 4.10., 6.10., 1.11., 3.11., 8.11., 22.11., 24.11., 29.11., 1.12.23. Treffpunkt ist immer um 14.30 Uhr an der Zooschule. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 06151 / 891184 oder per E-Mail an event@kunsthalle-darmstadt.de. Die Führungen sind kostenfrei. Tickets für den Eintritt in den Zoo können an der Zookasse oder online erworben werden unter: https://zoo-vivarium.de/eintrittspreise.

Foto: Bolivianische Totenkopfaffen/ Zoo Vivarium © Wolfgang Daum

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt