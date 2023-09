Keine zusätzlichen Kosten für Elektrobus-Betrieb der HEAG mobilo

Teilen

Der Betrieb der Elektrobusflotte der HEAG mobilo ist für die Wissenschaftsstadt Darmstadt günstiger als bislang angenommen. Aus diesem Grund wird eine Magistratsvorlage an die Stadtverordnetenversammlung wieder zurückgezogen, in dem eine Erhöhung der Verbandsumlage an die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (DADINA) für die Jahre 2024 und 2025 in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen war. „Der wirtschaftliche Vergleich von Elektro- mit Dieselbussen hängt von vielen Faktoren ab“, erklärt HEAG mobilo-Geschäftsführer Arne Rath, „Wir haben diese Faktoren noch einmal überprüft und festgestellt, dass für die Wissenschaftsstadt Darmstadt bei der Beibehaltung der derzeitigen Förderbedingungen, Kostenstrukturen und Marktgegebenheiten keine Mehrkosten zu erwarten sind.“ Paul Wandrey, Mobilitätsdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Vorstandsvorsitzender der DADINA unterstreicht: „Die bisherigen Berechnungen gingen von zu pessimistischen Einschätzungen aus. Die nun verwendeten Annahmen sind aus heutiger Sicht realistischer. Aus diesem Grund haben wir die Magistratsvorlage zurückgezogen. Am Ende des Verkehrsvertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt, der DADINA und der HEAG mobiBus, also im Jahr 2026, wird die Entwicklung aller Einflussfaktoren geprüft, erst dann lassen sich endgültige Aussagen zur Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von E-Bussen im Verkehrsgebiet der HEAG mobilo treffen.“

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH