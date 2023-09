Mann bei Brand verletzt

Teilen

Am Mittwochabend (27.09.2023) gegen 21.15 Uhr wurde die Polizei in Darmstadt zu einem Brand in der Bad Nauheimer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr den Brand bereits unter Kontrolle.

Nach ersten Ermittlungen hatte im Bereich einer Unterführung ein Einkaufswagen mit Alltagsgegenständen eines dort nächtigenden Mannes aus bislang unbekannter Ursache gebrannt. Auch der Mann wies Brandverletzungen auf. Ihm waren aufmerksame Zeugen zuvor zur Hilfe geeilt. Sie konnten das Feuer an Schuhen und Beinen ablöschen und somit Schlimmeres verhindern. Im Anschluss wurde der Mann durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand des Einkaufswagens griff auch auf ein Firmengebäude in unmittelbarer Nähe über und beschädigte eine Fensterscheibe. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zu Folge auf rund 2.000,- Euro belaufen.

die polizeilichen Ermittlungen am Donnerstag (28.09.2023) haben keine Hinweise auf eine Straftat ergeben.

Beamte des Kommissariats 10 haben sowohl den Brandort intensiv untersucht, als auch Vernehmungen durchgeführt.

Aufgrund des Ermittlungsergebnisses gehen die Beamten derzeit davon aus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts eines Gegenstandes in dem Einkaufswagen entstanden ist, in dem der 60-jährige Mann sein Eigentum aufbewahrte. In der Folge versuchte er das Feuer zu löschen beziehungsweise seine Sachen zu retten. Hierbei gerieten Teile seiner Kleidung und seine Schuhe in Brand.

Der Mann konnte das Krankenhaus bereits am Donnerstagmorgen wieder verlassen. Nach seiner Vernehmung haben sich die Ermittler um eine Unterbringung, neue Kleidung und Essen für ihn gekümmert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen