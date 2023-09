Kinder und Jugendliche an den Entscheidungen in der Stadt beteiligen: Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zur Kreativwerkstatt ein

Teilen

Mehr Kinder- und Jugendbeteiligung: Mit diesem Ziel lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt: junge Menschen für den 5. Oktober 2023 von 10 bis 16 Uhr unter dem Motto „Und was willst du?“ zu einer Kreativwerkstatt ins HoffART-Theater ein. „Beteiligung ist Kinder- und Jugendrecht“, betont Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Wir schaffen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen und der hierfür eingesetzten Steuerungsgruppe verbindliche Grundlagen für ein städtisches Kinder- und Jugendbeteiligungs-Rahmenkonzept.“

Im Juli vergangenen Jahres, mit einer erfolgreichen Veranstaltung in der Bessunger Knabenschule, wurde der Startschuss für den Prozess zur Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes zur Kinder- und Jugendbeteiligung gegeben. Eine Steuerungsgruppe tagt seitdem regelmäßig, um die Inhalte für die Rahmenkonzeption zu erarbeiten. Um den Erarbeitungsstand mit allen Kindern und Jugendlichen, die sich hierfür interessieren, besprechen zu können, veranstaltet die Wissenschaftsstadt Darmstadt daher jetzt die Kreativwerkstatt.

„Dass Kinder und Jugendliche eigene Ansichten zu politischen Themen haben, ist keine Frage. Dass diese Stimmen Gehör finden, ist allerdings vielerorts noch ausbaufähig. Dabei trägt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Themen zu einer inklusiveren und demokratischeren Stadtgesellschaft bei: eine Bereicherung für alle“, so Bürgermeisterin Akdeniz. „Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich dieses Themas angenommen, um Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und in der Stadt zu verankern.“

Kinder und Jugendliche wurden von Anfang an in den Prozess einbezogen, damit sie ihre Beteiligungsformate mitgestalten können. Akdeniz: „Nicht über die Jugendlichen, sondern mit ihnen reden, das ist uns wichtig. Wir wollen wissen, was sich die jungen Menschen in Bezug auf Beteiligung wünschen. Die Kinder und Jugendlichen sind Expertinnen und Experten in eigener Sache und werden von uns auch als solche wahrgenommen.“ Neben Bürgermeisterin Akdeniz besteht die Steuerungsgruppe aus Vertretenden der Verwaltung, der Politik, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Verbänden und Kindern und Jugendlichen.

Nun wird der aktuelle Stand des Konzepts im HoffART-Theater, Lauteschlägerstraße 28 A, zur Diskussion gestellt. Dabei geht es auch um ein zentrales Gremium für Kinder und Jugendliche, um sich untereinander über Kommunalpolitik und Beteiligungsmöglichkeiten auszutauschen und selbst Ideen zu initiieren. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich bis Mittwoch, 4. Oktober 2023, auf https://jugendforum-darmstadt.de/was-willst-du-2023/ oder per E-Mail jugendbildungswerk@darmstadt.de für die Veranstaltung anmelden. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist aber auch spontan möglich. Zur Teilnahme an der Kreativwerkstatt wird Schulbefreiung erteilt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt