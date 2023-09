Staatstheater Darmstadt: Wir lieben und wissen nichts

Teilen

Was passiert, wenn zwei sehr unterschiedliche Paare einen Wohnungstausch vereinbaren und dann alles schiefläuft? Darum geht es auf höchst amüsante Weise in Moritz Rinkes Komödie „Wir lieben und wissen nichts“. Premiere ist am 06. Oktober 2023 am Staatstheater Darmstadt.

Hannah will in Zürich gestressten Bankern das richtige Atmen beibringen, Sebastian weiter an seinem bahnbrechenden Werk feilen. Aber Roman und Magdalena stehen bald vor der Tür, mit denen ein Wohnungstausch vereinbart ist. Doch Sebastian will nicht umziehen. Er will einfach nur sitzen bleiben mit seinen Büchern. Der Countdown läuft: Auf Hannah warten die Banker, und Roman muss den Abschuss eines Satelliten im Internet verfolgen. Doch wo in aller Welt ist das WLAN-Passwort? Die Krise nimmt ihren Lauf, und am Ende ist nichts mehr, wie es war.

In „Wir lieben und wissen nichts“ stellen sich Aron Eichhorn (ROMAN) und Berna Celebi (MAGDALENA) als neue Ensemblemitglieder des Staatstheaters Darmstadt vor. Außerdem sind Edda Wiersch als HANNAH und Daniel Scholz als SEBASTIAN zu sehen.

Berna Celebi übernimmt die Rolle der MAGDALENA. Sie studierte bis 2020 Schauspiel an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz. Beim Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schauspielstudierender 2019 wurde sie gemeinsam mit ihrem Jahrgang für die Produktion „Romulus der Große“mit dem höchst dotierten Ensemble-Förderpreis ausgezeichnet. Außerdem zu sehen sind Edda Wiersch als HANNAH und Daniel Scholz als SEBASTIAN.

Aron Eichhorn studiert bis 2023 Schauspiel an der Kunstuniversität Graz. 2022 wurde er ausgezeichnet mit dem 1. Ensemble-Förderpreis Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schauspielstudierender mit der Produktion „100 Songs“ von Schimmelpfennig. Ihn erleben wir als ROMAN.

Premiere am 06.10.23, 19:30 Uhr / Kammerspiele

