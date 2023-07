Merck-Preis für Design 2023 geht an Fabian Stransky

Teilen

Fabian Stransky ist Träger des Merck-Preis für Design im Sommersemester 2023. Die Auszeichnung ist mit 1.000 Euro dotiert und würdigt die Gestaltungsleistungen am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt (h_da). Vergeben wird der Preis vom Förderverein des Fachbereichs mit Unterstützung der Firma Merck. Prämiert werden herausragende, richtungsweisende Abschlussarbeiten auf den Gebieten Kommunikationsdesign und Industriedesign.

Fabian Stransky erhält den Merck-Preis für Design für seine Diplomarbeit im Studiengang Kommunikationsdesign. In seiner dokumentarischen Fotoserie „Das Verhältnis. Über Macht“ zeigt er in 15 Großformat-Fotografien menschenleere Ansichten von Machträumen. Orte, an denen etwas bestimmtes stattgefunden hat oder noch stattfinden wird: Eine Gewahrsamszelle, ein Waffengeschäft, ein Beichtstuhl.

„Macht bedeutet für Fabian Stransky das Unverhältnis zwischen zwei Seiten: innerhalb und außerhalb einer Zelle, vor und hinter einem Tresen. Menschen sind in seinen Fotografien nicht zu sehen, das macht sie jedoch erst präsent. Dieses Spiel mit dem gezielt erzeugten Kontrast zwischen der neutralen Darstellung und den Bildern in unseren Köpfen erzeugt Spannung“, urteilt die Jury. „Die stilistische und konzeptionelle Klarheit seiner Arbeit hat uns beeindruckt.“

Der Jury des Merck-Preis für Design gehören aktuell an: Julia Reidel, 1. Vorsitzende des Fördervereins des Fachbereichs Gestaltung, Atelier Löwentor (Darmstadt), Tanja Zocher, Referentin Kunst und Kultur bei Merck, Alex Erdwiens, Mitinhaber des Designbüros „Daniels + Erdwiens“ (Darmstadt), Brita Wiesbach, Mitgründerin der Kommunikationsagentur „U9 visuelle Allianz“ (Offenbach) sowie die mit dem Merck-Preis für Design 2022/23 ausgezeichneten Paula Schulte-Kellinghaus und Janina Zorn.

Hintergrund

Der Merck-Preis für Design wird seit 2022 zweimal jährlich zum Semesterabschluss vergeben vom Förderverein des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Darmstadt mit Unterstützung der Firma Merck. Prämiert werden herausragende, richtungsweisende Abschlussarbeiten auf den Gebieten Kommunikationsdesign und Industriedesign. Das Preisgeld beträgt 1.000 Euro pro ausgezeichneter Abschlussarbeit.

Bild: Stefan Bayer

Quelle: Hochschule Darmstadt