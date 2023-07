Hüpfburgen-, Spiel- und Funpark kommt nach Darmstadt

Teilen

Die Corana-Pandemie hat die Eventbranche hart getroffen. Auch Event-Unternehmer Familie Freiwald kann ein Lied davon singen. Die Schausteller aus Niedersachsen reisten die vergangenen Jahren mit ihrem Hüpfburgen-Paradies FREIWALDS JUMPING WORLD bis 2021 ausschließlich in den Niederlanden. Doch im vergangenen Jahr wagten sie den Sprung nach Deutschland. Bereits 2022 konnten sie ein Gastspiel in Darmstadt geben. Ab Freitag, 28. Juli, bis einschließlich Sonntag, 3. September 2023, gastiert die Familie Freiwald nun erneut in der Wissenschaftsstadt unter dem Motto „Mehr Zeit für Kinder in den Ferien“ – allerdings dieses Jahr erstmals auf dem Messplatz (Alsfelder Straße).

Das Besondere an Freiwalds Hüpfburgenland: Es kann auch bei Regenwetter besucht werden. Denn die allermeisten Hüpfburgen stehen unter Zelten, die bei sommerlichen Temperaturen auch noch viel Schatten spenden. „Außerdem haben wir wieder unseren nochmals vergrößerten Wasserpark mit den beliebten Wasserrutschen dabei, den Kleinkinderspielbereich haben wir nochmals vergrößert und auch noch neue große Hüpfburgen-Parcours mit einer Länge von bis zu 28 Metern“, so der Hüpfburgenland-Eigentümer Lutz Freiwald.

Die Öffnungszeiten: täglich 14 bis 18 Uhr; samstags und sonntags bereits von 12 bis 18 Uhr (montags und dienstags sind jeweils Ruhetage). Tickets können derzeit leider ausschließlich an den Tageskassen erworben werden

Mit großem Kleinkind-Spielbereich und Wasserpark mit Riesen-Wasserrutschen (Badesachen bitte nicht vergessen)

Für das leibliche Wohl ist vor Ort bestens gesorgt

Quelle & Bild: Familie Lutz Freiwald