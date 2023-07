Zum zweiten Mal: Gold für Hotel-Landgasthof „Grüner Baum“ Oberzent-Gammelsbach

Teilen

Das Hotel-Landgasthof „Grüner Baum“ in Beerfelden-Gammelsbach erhielt dieser Tage den „DEHOGA Umweltcheck“ in Gold. Die Auszeichnung nahmen Sascha und Marco Denniger aus der Hand von Peter Merkel, 2. Vorsitzender des DEHOGA-Kreisverbandes Odenwaldkreis, und Christine Friedrich, der Geschäftsführerin des Hotel- und Gastronomieverbandes DEHOGA Hessen e.V., Geschäftsbereich Südhessen, im Beisein von Kornelia Horn, Geschäftsführerin der Odenwald Tourismus GmbH, entgegen.

Die stetigen Investitionen der letzten Jahre im Bereich Umwelt- und Klimaschutz sieht man erneut mit Erfolg bestätigt. Praktizierter Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg schließen sich also nicht aus.

Für den Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA ist es wichtig, dass Betriebe sich bei derartigen Aktionen beteiligen, denn damit erhält man wichtige Vergleichsdaten und kann seinen Stellenwert am Markt festigen. Auch die Odenwald Tourismus GmbH, die die Region als nachhaltiges Reiseziel zertifizieren lassen will, setzt auf derartige Mitstreiter, denn das positive Image der ausgezeichneten Betriebe ist Ansporn für Mitbewerber und stärkt so die komplette Region.

„Nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln sind inzwischen unverzichtbarer Teil einer professionellen Betriebsführung und das trotz steigender Energiepreise und bei höherer Belegung. Deshalb stellen wir uns als Hotel der Verantwortung und haben nun schon zum dritten Mal erfolgreich am „DEHOGA Umweltcheck“ teilgenommen.“, so Sascha Denniger. „Wir tragen damit auch Verantwortung für nachfolgende Generationen und haben unsere Verbräuche auf das notwendige Maß reduziert, um Umwelt/Klima möglichst wenig zu belasten.

Interessant ist auch, dass man durch den Check zudem einen Vergleich mit ähnlichen Häusern hat und sich so auch neu orientieren kann. Es ist immer mehr eine verstärkte Nachfrage unserer Gäste im Hinblick auf nachhaltiges und umweltbewusstes Wirtschaften festzustellen und das wollen wir durch die anspruchsvolle und transparente Auszeichnung des „DEHOGA Umweltcheck“ nach Außen zeigen.“

Bei der ersten Teilnahme im Jahre 2015 strahlte die Auszeichnung „noch“ in Silber. Doch das war der Ansporn für mehr. 2018 konnte dann zum ersten Mal die Auszeichnung in Gold entgegengenommen werden und auch 2023 klappte es wieder mit GOLD und darauf ist man Stolz im Hause Denniger, so die jungen Hoteliers.

Mit der Auszeichnung sehen sie sich erneut in dem eingeschlagenen Weg für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Betrieb bestätigt und bekräftigt, nicht nachzulassen, denn das Feld der Verbesserungsmöglichkeiten bleibt vielfältig und wer stehen bleibt, verschlechtert seine Position im hart umkämpften touristischen Markt. Sie bestätigen auch, dass sich eine umweltbewusste Betriebsführung nicht nur aus Kosteneinsparungsgründen lohnt, sondern sie ist zunehmend auch ein Kriterium bei der Auswahl des Urlaubszieles.

Teilnehmer des „DEHOGA Umweltchecks“ müssen sich einer kritischen Überprüfung der Bereiche Energie- und Wasserverbrauch, Abfallaufkommen und Lebensmittel, wie der regionale Einkauf, unterziehen. Für jede der vier Kategorien sind differenzierte Grenzwerte und Anforderungen für die Auszeichnungsstufen Bronze, Silber und Gold festgelegt. Dabei werden die individuellen Besonderheiten der Betriebe umfassend berücksichtigt.

Durchgeführte Maßnahmen im Betrieb:

Erneut galt das besonderes Augenmerkt der energieeffizienteren Ausbeute bei Heiz- und Elektroanlagen aller Art sowie die Einsparungen von Wasser in vielen Bereichen. Im Bestandsgebäude werden Energiekosten durch neue Fenster mit Energiegewinnglas und gedämmte Rollladenkästen eingespart. Zudem wurde zwischen 2018 und 2023 das Hotel durch einen Anbau in energieeffizienter Bauweise erweitert.

Für den Gast im Hotel-Landgasthof „Grüner Baum“ ist dies u.a. spürbar in der Rückbesinnung: Zurück zur Natur ist der Leitgedanke des drei Sterne Hotels. „Das gilt auch für die mehrfach ausgezeichnete Küche, in der vorrangig ausgewählte Produkte aus der Region zu kulinarischen, saisonalen Kreationen verarbeitet werden…“

Bild: Klaus Johe

Quelle: Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen e.V.