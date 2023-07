Weiterstadt: Feld gerät in Brand – Feuerwehr und Polizei rücken gemeinsam aus – Ermittlungen zur Ursache dauern an

Teilen

Etwa zehn Hektar Feldfläche, mindestens drei Kleingartenparzellen und ein Traktor des anwesenden Besitzers, gerieten am frühen Dienstagabend (12.07.23) „Vor den Löserbecken“, in Weiterstadt aus noch nicht bekannten Grund in Brand. Gegen 17 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Darauf rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter gemeinsam aus. Die herbeigeeilten Wehren aus Weiterstadt, Mörfelden, Walldorf, Büttelborn, Klein- und Groß-Gerau, sowie aus Pfungstadt, Raunheim, Bieberau und Griesheim, brachten gemeinsam das Feuer unter Kontrolle. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Mit diesen ist das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei betraut (Rufnummer 06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen