Der Künstler Mathias Weinfurter ist der neue Charlotte-Prinz-Stipendiat

Teilen

Die Jury zur Vergabe des Charlotte-Prinz-Stipendiums der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat nach einer bundesweiten Ausschreibung den Künstler Mathias Weinfurter als neuen Stipendiaten ausgewählt. Der neue Stipendiat wurde in Bad Soden geboren, lebt und arbeitet in Köln. Sein Kunststudium schloss er an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main 2020 ab. Danach hatte Weinfurter zahlreiche Ausstellungen, unter anderem in Köln, Berlin, Südafrika und Frankfurt.

„Mathias Weinfurter hat die Jury überzeugt mit künstlerischen Arbeiten, die sich durch eine präzise Materialauswahl und eine klare Gestaltung auszeichnen. Statt klassischer bildhauerischer Materialien verarbeitet er in überraschender und ausdrucksstarker Weise Alltagsgegenstände wie Leitern oder Gitterelemente zu Installationen im Innen- oder Außenraum. Ein Fokus liegt hierbei auf der Befragung von kultureller Erinnerung und wie diese fortgeschrieben wird“, so Oberbürgermeister Hanno Benz.

Das Stipendium beginnt am 1. Oktober 2023; es beinhaltet das mietfreie Wohnen im Darmstädter Atelierhaus und ein monatliches Salär von 1.100 Euro. Während des Stipendiums hat der Stipendiat die Chance, seinen künstlerischen Weg zu finden und sich frei von finanziellen Sorgen mit dem Kunstmarkt auseinanderzusetzen.

Der Jury lagen 36 Bewerbungen für das Charlotte-Prinz-Stipendium 2023-2025 vor; dieses wird seit 1993 an junge Absolventen deutscher Kunstakademien vergeben und dient nach dem Willen der Stifterin Charlotte Prinz der Förderung des künstlerischen Nachwuchses im Bereich der bildenden Kunst.

Über die Vergabe des Stipendiums entschied eine Jury, der Oberbürgermeister a. D. Jochen Partsch, Dr. Martin Faas, Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, Dr. Philipp Gutbrod, Direktor des Instituts Mathildenhöhe Darmstadt, Dr. Léon Krempel, Direktor der Kunsthalle Darmstadt, und die freie Künstlerin Ulrike Springer angehörten.

Bild: Privat

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt darmstadt