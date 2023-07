Mühltal: Spritztour mit Ferrari endet mit 200.000 Euro Schaden und Haft

Teilen

Mit dem Ferrari eines Mannes aus Darmstadt haben zwei Männer in der Nacht zum Montag (10.07.23) in Mühltal einen Verkehrsunfall verursacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro. Beide Tatverdächtigen konnten noch im Nahbereich der Unfallstelle festgenommen werden.

Der Eigentümer parkte seinen Sportwagen am Freitag (07.07.23) in einem öffentlichen Parkhaus in der Holzstraße im Bereich der Darmstädter Innenstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet das Fahrzeug dort in den Fokus der beiden Kriminellen. Wie die Männer in das Fahrzeug gelangten, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Am Montagmorgen (10.07.23) verständigten Zeugen gegen 5.15 Uhr die Polizei und meldeten einen Verkehrsunfall im Bereich der Ober-Ramstädter-Straße / Dornweghöhstraße in Mühltal. Zwei männliche Personen wären dort mit einem Ferrari gegen eine Hauswand gefahren, beim Rückwärtsrollen in einer angrenzenden Hecke zum Stehen gekommen und anschließend zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Männer im Alter von 17 und 21 Jahren vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht werden.

Der 21 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Dienstag (11.07.23) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Es erging Haftbefehl. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 35 in Darmstadt betraut.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen