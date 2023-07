PaMo-Gemeinschaftshaus: Beteiligungsforum zur Neugestaltung der Freiflächen

Teilen

Wie soll das Umfeld des Gemeinschaftshauses im Pallaswiesen- und Mornewegviertel (PaMo) gestaltet werden? Dazu können sich nun Bürgerinnen und Bürger einbringen – bei einem Beteiligungsforum, zu dem die Wissenschaftsstadt Darmstadt für Dienstag, 11. Juli 2023, um 15 Uhr ans Gemeinschaftshaus, Kirschenallee 180, einlädt. Zum Umfeld gehören der südlich an das Gemeinschaftshaus angrenzende Vorplatz, der Spielplatz, der Bolz- und Basketballplatz sowie der begrünte südliche Zuwegungsbereich, der auch zur Erschließung der Wohnbebauung der bauverein AG dient.

„Das Gemeinschaftshaus erfüllt eine wichtige Funktion im Quartier“, erklärt Planungsdezernent Michael Kolmer. „Es gibt den Raum für vielfältige soziale Begegnungen und Betätigungen, und nicht zuletzt stärkt es ganz wesentlich das Identitätsgefühl der im Quartier Wohnenden. Deshalb wird es jetzt saniert und erweitert. Und im Zuge dieser Maßnahmen soll nun auch das Umfeld so aufgewertet werden, dass es den Bedürfnissen der Anwohnenden Rechnung trägt.“

Das Beteiligungsforum hat drei Schwerpunkte: ab 15 Uhr die Kinderbeteiligung auf dem Bolz- und Basketballplatz des Gemeinschaftshauses, geleitet durch das Landschaftsplanungsbüro und das Jugendbildungswerk des Jugendamtes; ab 17 Uhr sollen dort die Ideen und Vorstellungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingeholt werden, zum Abschluss wird gemeinsam Pizza gegessen. Und ab 19 Uhr findet die Erwachsenenbeteiligung statt und deren Vorschläge und Wünsche kommen zum Tragen. Während der Erwachsenenbeteiligung wird eine Kinderbetreuung angeboten.

„Mit der frühzeitigen Beteiligung fangen wir alle Anregungen der hier lebenden Menschen, der Nutzer und Nutzerinnen der Freiflächen, ein. Uns ist wichtig, die Bürgerinnen und Bürger von Anfang bis Ende, also von der Planung bis zur Fertigstellung, einzubinden und insbesondere auch Kinder und Jugendliche adäquat mit einzubeziehen“, erläutert Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Wir möchten nicht nur die Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Wohnquartiere erhöhen, sondern auch einen Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz leisten und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger reduzieren. Die Neugestaltung soll ebenfalls die Biodiversität stärken“, betonen Bürgermeisterin Akdeniz und Stadtrat Kolmer.

Die in der Beteiligung gewonnenen Beteiligungsergebnisse werden durch das beauftragte Planungsbüro Stadt Landschaft Plus aus Karlsruhe in drei Konzeptvarianten gefasst. In einer zweiten Beteiligungsphase werden diese Varianten den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im PaMo vorgestellt und diskutiert. Die Vorzugsvariante aus den beiden Beteiligungsverfahren wird anschließend in die politischen Gremien eingebracht. Während der Bauphase ist als weiterer Austausch eine Begehung der Baustelle mit allen Beteiligten geplant.

Weitere Informationen zum Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ Pallaswiesen- / Mornewegviertel und den Projekten „Sanierung und Erweiterung Gemeinschaftshaus“ und „Umgestaltung Umfeld Gemeinschaftshaus“ finden sich im Internet unter: www.darmstadt.de/foerdergebiet-pamo.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt