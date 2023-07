Brand Kleingartenanlage ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan – Ursache und Schadenshöhe noch unklar

Teilen

Der Brand von drei Gartenhütten einer Kleingartensiedlung im Finkenweg in Darmstadt rief am Donnerstagabend (06.07.23), gegen 22.40 Uhr, die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan.

Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert und Anwohner zudem die Löscharbeiten der Feuerwehr unterstützt. Etwa 20 Kanarienvögel und mindestens drei Großpapageien konnten dabei leider nicht mehr aus ihren Volieren gerettet werden. Die Berufsfeuerwehr Darmstadt war mit zwei Löschzügen und 50 Mann im Einsatz. Sie brachten das Feuer unter Kontrolle und waren bis nach Mitternacht mit Nachlöscharbeiten und Glutnesterbekämpfung beschäftigt.

Was den Brand, der mutmaßlich von einer der Hütten ausging und in der weiteren Folge auf die benachbarten Grundstücke übergriff, verursachte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu hat das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang noch nicht beziffert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen