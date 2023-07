Öffentliche Übergabe der Inklusionswünsche im Nachgang zur Parade für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Teilen

„Inklusion ist kein Luxus. Inklusion ist ein Menschenrecht für alle“, ist einer von rund 100 Inklusionswünschen, die Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz feierlich überreicht wurden. Gesammelt wurden die Wünsche im Rahmen der Parade für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, einer von den Barrierecheckerinnen und -checkern des Theaterlabors INC e.V. und der Wissenschaftsstadt Darmstadt organisierten Veranstaltung, die am 5. Mai 2023 zum zweiten Mal in Darmstadt stattfand. Die Parade zog durch die Innenstadt und machte auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam. Zum Abschluss waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, Postkarten mit ihren Inklusionswünschen zu füllen.

„Wir treten in Darmstadt schon lang für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ein und haben auf diesem Weg bereits viele Schritte getan. Zugleich ist uns allen klar: Es bleibt noch viel zu tun. Für Politik und Verwaltung ist es daher wichtig zu wissen, welche Themen, welche Bedarfe aus Sicht der Betroffenen oben anstehen. Nur so können wir die nächsten Weichen richtig stellen und Inklusion in Darmstadt weiter voranbringen, so Akdeniz.

Die Wünsche werden nun durch die Koordinierungsstelle Inklusive Projekte im Büro für Sozialplanung gesichtet. Eine erste Auswertung zeigt bereits die Bandbreite der als wichtig erachteten Themen: Ausbau der barrierefreien Mobilität, inklusiver Arbeitsmarkt und Stärkung der Teilhabemöglichkeiten an Kunst-, Kultur- und Freizeitangeboten, Informationen und einfache Zugänge zu Unterstützungsangeboten haben hohe Priorität. Das wichtigste Anliegen ist jedoch die Sensibilisierung der Stadtgesellschaft für die Belange von Menschen Behinderung und den Umgang miteinander im Alltag.

„Wir freuen uns über jeden Inklusionswunsch, der uns ein Stück näher zu einer inklusiven Stadtgesellschaft führt. Die weitere Bearbeitung der aufgezeigten Bedarfe erfolgt nun im Rahmen der bestehenden Arbeitsstrukturen, die wir bereits mit dem Aktionsplan ‚Auf dem Weg zur inklusiven Stadt‘ implementiert haben“, so Akdeniz.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt