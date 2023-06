Linien F, FU, M, MO1, RH, 671, 672: Umleitungen wegen Heinerman-Triathlon

Teilen

Wegen des Heinerman-Triathlons fahren die Linien F, FU, MO1, RH, 671, 672 am Sonntag (25.06.23) zeitweise Umleitungen. Die Linie M entfällt an diesem Tag. Die Linien F und FU werden zwischen 8 Uhr und 13 Uhr umgeleitet. In diesem Zeitraum entfallen auf beiden Linien die Haltestellen „Spessartring“, „Regerweg“, „Fasanerie“ und „Oberwaldhaus“ in beide Fahrtrichtungen. Auf der Linie FU entfallen zusätzlich die Haltestellen „Grube Prinz von Hessen“, „Einsiedel“, „Grube Messel Besucherzentrum“ und „Am Wildpark“.

Auf den Linien MO1, RH, 671, 672 entfallen bis 12 Uhr die Haltestellen „Jugendstilbad“ „Elisabethenstift Woog“, „Ostbahnhof“, „Rosenhöhe“ und „Hofgut Oberfeld“ in beide Richtungen. Ersatzweise wird die Haltestelle „Mercksplatz“ angefahren.