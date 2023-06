Offener Austausch zur Energiewende im Unternehmen

Teilen

Unter dem Motto „Energiewende in Unternehmen – Wie gelingt’s?“ tauschen sich Unternehmen am Freitag, 30. Juni 2023, in einem offenen Netzwerktreffen in der IHK Darmstadt aus.

In kurzen Impulsen berichten Unternehmen, wie sie die Energiewende in ihrem Unternehmen umgesetzt haben. In dem Open Space Format werden Anregungen und Tipps für die Umsetzung im eigenen Unternehmen diskutiert.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr in der Industrie- und Handelskammer Darmstadt, Rheinstraße 89, in Darmstadt und endet gegen 13.30 Uhr.

Neben den Impulsen verschiedener Unternehmen dürfen sich die Teilnehmer unter anderem auf einen Überblick über die aktuellen Rahmenbedingungen folgen, die Jakob Flechtner vom Unternehmensnetzwerk Klimaschutz geben wird.

Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird aber um → Anmeldung gebeten.

Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar