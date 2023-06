Expressbusse in Nachbarkreise sollen Fahrgästen rasch bessere Verbindungen ermöglichen – Fahrgastbeirat wünscht neue Linien nach Dietzenbach und Rüsselsheim

Teilen

Für die rasche Einrichtung von zwei Expressbuslinien spricht sich der Dadina-Fahrgastbeirat aus. Bei der Sitzung am 14.06.23 beschloss der Beirat den Wunsch, von Darmstadt sowohl direkt nach Rüsselsheim sowie von Darmstadt nach Dietzenbach, über Messel und Offenthal, zu fahren und legt dem Dadina-Vorstadt einen Fahrplanvorschlag bei.

Anders als die oft versprochene S-Bahn-Linie Dietzenbach – Dieburg – Darmstadt – für die kein konkreter Zeitplan vorliegt – erfordern Expressbuslinien keine hohen Investitionskosten und aufwendigen Planungsverfahren für Infrastruktur. Daher kann sie binnen ca. 15 Monaten, also zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 bereits fahren und die Kreisstadt Dietzenbach mit Darmstadt verbinden. Zwischen Darmstadt Innenstadt und Dietzenbach Bahnhof Mitte rechnet der Fahrplanvorschlag mit einer Fahrzeit von weniger als 50 Minuten, beim Betrieb im attraktiven Halbstundentakt. Dazwischen soll der Expressbus neben Messel und Offenthal auch erstmals das Jagdschloss Kranichstein mit dem Bioversum an den Buslinienverkehr anschließen. In Dietzenbach bestehen gemäß Fahrplanvorschlag gute Anschlüsse an die S-Bahn nach Offenbach und Frankfurt. Im Jahr 2023 muss zwischen Darmstadt Innenstadt und Dietzenbach umgestiegen werden, die Reisezeit mit einem Umstieg dauert typischerweise zwischen 67 und 90 Minuten, je nach Fahrtrichtung. Ein Expressbus würde also die Reisezeit drastisch verkürzen. Auch deshalb sieht der Nahverkehrsplan des Kreises Offenbach diese Linie ebenfalls vor; nun ist es Aufgabe der Politik in Kreisen und Land, die Finanzmittel und Entscheidungen herbeizuführen. Der Landkreis Offenbach hat bereits entsprechende Beschlüsse gefasst.

Von Darmstadt nach Rüsselsheim muss ebenfalls mindestens einmal umgestiegen werden. Der Umweg ab Hbf Darmstadt über Mörfelden oder den Bahnhof Mainz-Bischofsheim oder Frankfurt braucht 38 bis 66 Minuten. Wer bis zum Flughafen den Airliner nutzt, ist 48 Minuten unterwegs, hat lange Umsteigewege im Flughafen und muss den teuren Zuschlag kaufen. Ab der Darmstädter Innenstadt dauert es noch länger und erfordert via Mörfelden einen Umstieg. Hingegen kann ein Expressbus die Strecke Darmstadt Innenstadt – Rüsselsheim in 45 Minuten zurücklegen, zwischen Rüsselsheim und Darmstadt Hbf über die A 67 wäre der Bus nur 30 Minuten unterwegs.

Der im Fahrgastbeirat vorgelegte Fahrplanentwurf zeigt, dass sich beide Linien in Darmstadt intelligent verknüpfen lassen. Damit kann von Rüsselsheim die Darmstädter Innenstadt und das Jagdschloss mit dem Touristikziel Bioversum umsteigefrei erreicht werden. Ebenso kann von Dietzenbach, Offenthal und Messel neben der Innenstadt auch der Hauptbahnhof direkt angefahren werden. Im Vergleich zu getrennten Linien werden Innenstadt und Hauptbahnhof aus beiden Richtungen angefahren, zudem ist der Bedarf an Fahrzeugen und Fahrpersonal geringer.

Für Messel wäre der Expressbus eine zusätzliche Fahrmöglichkeit. Messeler Fahrgäste mit Ziel Darmstadt Innenstadt und Hbf würden eher den Expressbus wählen und in der Buslinie FU Platz schaffen für die zunehmende innerstädtische Nachfrage. Der Antrag zum Dietzenbacher Expressbus wurde auch von einer Messeler Bürgerin im Fahrgastbeirat gestellt.

Der RMV hat in den vergangenen drei Jahren zahlreiche neue Expressbuslinien eingerichtet, hauptsächlich zum Flughafen und nördlich/östlich von Frankfurt. Mit Ausnahme der neuen Linie Reichelsheim – Darmstadt wurden im Kreis Darmstadt-Dieburg weitgehend bestehende Schnellfahrten als eigene Linie gekennzeichnet.

Quelle: Dadina-Fahrgastbeirat