Lindenfels: Gleitschirmflieger verletzt

Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe hat am Montagnachmittag (19.06.23) in Lindenfels die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren. Ersten Erkenntnissen startete der Mann gegen 14.20 Uhr mit seinem Gleitschirm im Bereich des Luftsportvereins. Vermutlich verlor er aufgrund der herrschenden Thermik die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte aus etwa sechs Höhenmetern zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam zur weiteren ärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Neben der Polizei war ein Notarzt, Rettungswagen- sowie Hubschrauber eingesetzt. Der deutsche Hängegleiter-Verband wurde ebenfalls über den Vorfall informiert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen