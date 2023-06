„Aktiv und fit – spielt alle mit!“: 45. Sport- und Spielfest im Darmstädter Herrngarten

Teilen

Das Sportamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Sportkreis Darmstadt-Dieburg und Merck als Hauptsponsor laden am Sonntag, 25. Juni 2023, von 11 bis 17 Uhr zum 45. Sport- und Spielfest im Herrngarten ein. Um 13 Uhr begrüßen Darmstadts Bürgermeisterin und Sportdezernentin, Barbara Akdeniz, und der Vorsitzende des Sportkreises Darmstadt-Dieburg, Rafael Reißer, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Teilnehmen können Interessierte, ob jung oder alt, ob sportlich bereits aktiv oder Menschen, die einsteigen oder nur schnuppern möchten.

„Zum inzwischen 45. Mal findet das in allen Bevölkerungsteilen beliebte Sport- und Spielfest statt. Das Fest steht für Spaß, Fairness, Inklusion und Integration. Alle sind eingeladen, an den Spielstationen verschiedene Sportarten und Spielideen kennenzulernen und auszuprobieren. Das umfang- und abwechslungsreiche Programm bietet zahlreiche Möglichkeiten für ein geselliges und ausgelassenes Miteinander“, so Akdeniz.

„Das Sport- und Spielfest ist eines der Aushängeschilder für den Breitensport in unserem Sportkreis. Eine Veranstaltung wie diese vermittelt Aufbruchstimmung nach der Corona-Zeit und bietet eine Bandbreite an Spielen und Sportarten. Wir werden Integration und Inklusion in einem bunten Fest erleben, das alle Altersgruppen zum Mitmachen auffordert, für Sport begeistert und dafür wirbt, Mitglied in einem Verein zu werden“, so Reißer.

40 Sportvereine und Institutionen beteiligen sich mit auch inklusiven Stationen und Mitmachaktionen in den insgesamt 14 Spielbereichen mit bis zu 80 Spielstationen. Auf dem Programm stehen u.a. der „Indoor-Paragleiten- und Fallschirmsprung-Simulator“, der das Gefühl eines Raketenfluges, Paragleiten oder die Landung nach einem Fallschirmflug vermittelt, und das Spielgerät Fußball-Dart mit einer Höhe von etwa sechs Metern und einem Scheibendurchmesser von gut viereinhalb Metern, bei dem es darum geht, mit Klettfußbällen möglichst viele Punkte zu erzielen.

Weitere Angebote:

Der Verein Darmstadt Athenas, der seit 2014 die Sportart Quidditch anbietet.

Die ökologische Verpackungsalternative Heag-Fair-Cup/Darmstadt im Herzen mit einer Zielwurf-Station für Groß und Klein;

Die Darmstädter TSG 1846 nimmt am Bühnenprogramm und mit einer Spielstation sowie verschiedenen Ballspielen teil;

Der Hessische Turnverband weiht Interessierte in die Mannschaftssportart Zweier-Prellball ein;

Die Koordinierungsstelle „Gesunde Stadt“ für Darmstadt und die Netzwerkkoordination „Frühe Hilfen“ der Wissenschaftsstadt Darmstadt bieten zusammen Ball- und Wurfspiele sowie eine Seifenblasenstation an;

Die hessische Sektion der Special Olympics stellt die Sportart Floorball vor; • Die Sektion Darmstadt-Starkenburg des Deutschen Alpenverein betreut den mobilen, sechseinhalb Meter hohen Kletterturm der Sportjugend Hessen;

Die Akademische Fliegergruppe Darmstadt führt ihr Fluggerät vor;

Der Verein für krebskranke und chronisch erkrankte Kinder Darmstadt/Rhein-Main-Neckar bietet Kinderbogenschießen an;

Darmstadt Modern Arnis (auf Basis philippinischer Kampfkunst) und Mudo Park Taekwondo sowie die Kampfsportler des Shinson Hapkido Darmstadt;

Der Jagdklub Darmstadt organisiert ein Sommerbiathlon mit einem Zwei-Bahnen-Kurs. Geschossen wird mit Lasergewehren, Rollstuhlfahrende können diesen Kurs ebenfalls nutzen.

Die Jugendverkehrsschule Darmstadt des Polizeipräsidiums Südhessens mit ihrem Radparcours;

Der ESC Darmstadt stellt sein beliebtes „Sommer-Eishockey“ vor;

Das Team von ViiAS (Vielfältige innovative inklusive Angebote im Sport) bietet mit Showdown wieder Tischball für Sehbehinderte an;

Auf dem Basketballfeld am Aktivspielplatz bietet der BC Darmstadt Basketball für alle an;

Fühlen und Spüren können die kleinen Besucherinnen und Besucher im Sinnesgarten, den die Abteilung Kinderbetreuung des städtischen Jugendamtes betreuen wird;

Der in einer Gemeinschaftsaktion vom städtischen Sportamt, dem Sportkreis Darmstadt-Dieburg und der Darmstädter Sportstiftung erworbene integrative Geräteparcours;

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, bei dem u.a. das TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt wieder einige Auftritte absolvieren wird.

Weitere Informationen auf der → Homepage des Sportkreises Darmstadt-Dieburg.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt