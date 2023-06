Magistrat nimmt Ergebnis der Machbarkeitsstudie „Straßenbahnverlängerung nach Wixhausen“ zur Kenntnis

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung am 31. Mai 2023 das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie zum Thema „Straßenbahnverlängerung nach Wixhausen“ zur Kenntnis genommen.

„Der Stadtteil Wixhausen der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist bisher nicht an das Straßenbahnnetz angeschlossen. Wir möchten zeigen wie die schon lange geforderte umsteigefreie Verbindung in die Innenstadt ermöglicht und so der Stadtteil besser erschlossen werden könnte“, erklärt Oberbürgermeister Jochen Partsch. „In der nun vorliegenden Machbarkeitsstudie werden verschiedene Möglichkeiten der Erschließung von Wixhausen durch eine Straßenbahn untersucht und Varianten für ein entsprechendes ÖPNV-Angebot verglichen. Diese Studie wird im nächsten Schritt den Fachausschüssen, dem Ortsbeirat Wixhausen und der Stadtverordnetenversammlung weitergereicht.“

Da während des Bearbeitungszeitraumes parallel noch Vorbereitende Untersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in Wixhausen-Ost liefen, sind die dort untersuchten Flächen („Potenzialflächen“) verschiedentlich im Text der Machbarkeitsstudie erwähnt. Mobilitätsdezernent Kolmer dazu: „Die Vorbereitenden Untersuchungen sind beendet und werden nicht mehr neu aufgenommen werden. Die hier vorliegende finale Version der Machbarkeitsstudie berücksichtigt dies, sie fokussiert alleine auf den vorhandenen Siedlungskörper und die GSI als zu erschließende Bereiche. Die in einer Variantenuntersuchung ermittelte Vorzugsvariante würde sowohl große Teile des Stadtteilkerns Wixhausen, als auch das GSI Helmholtzzentrum mit zukünftig FAIR als größten Arbeitgeber im Norden Darmstadts an das Straßenbahnnetz anschließen.“

Damit können für die weitere Diskussion und Bewertung auch Vor- und Nachteile der als realistischer Fall erarbeiteten Vorzugsvariante transparent benannt werden. Vorteile sind unter anderem die grundsätzliche Möglichkeit, Wixhausen an die ökologische Schieneninfrastuktur des Straßenbahnnetzes der Stadtregion Darmstadt anzuschließen, die Erschließung des Wixhäuser Ostens mit dem ebenfalls in Planung befindlichen Stadtteil- und Nahversorgungszentrum, der Aumühle (Lebens- und Arbeitsort für Menschen mit Behinderung), die Erschließung des Wixhäuser Gewerbegebietes sowie der GSI und die Nicht-Inanspruchnahme von privaten Grundstücken. Zu den Nachteilen zählen, dass der Wixhäuser Westen nicht angeschlossen werden kann, so dass die Buslinie Wx weiter erhalten bleiben muss und dass der Bahnhof / S-Bahnhalt nicht direkt, sondern nur mittels Fußweg erreicht wird.

Für die Vorzugsvariante wurde eine überschlägige Nutzen-Kosten-Untersuchung durchgeführt. Danach ergibt sich ein deutlicher Nutzenüberschuss und ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis. Die Förderfähigkeit des Vorhabens wäre gegeben.

„Aufgrund des positiven Nutzen-Kosten-Verhältnisses kann im nächsten Schritt eine vertiefte Nutzen-Kosten-Untersuchung durchgeführt werden, um die in der Machbarkeitsstudie ermittelten Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertung zu überprüfen und zu präzisieren“, so Kolmer abschließend.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt