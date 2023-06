Morden und Leben in Bickenbach – Eine Krimikurzgeschichtensammlung

Teilen

Die meisten Autoren tragen Ideen in ihrem Kopf oder Notizbuch spazieren, bis sie eines Tages, oft erst nach Jahren, die Möglichkeit sehen, diese Ideen auszuarbeiten und eine Kurzgeschichte, Novelle oder gar einen Roman daraus erwachsen zu lassen.

Verleger, Herausgeber und Autor Erik Schreiber hat diesmal einige Geschichten seines Alter Egos Dr. Schreiber zusammengestellt und veröffentlicht.

Seine Kriminalgeschichten spielen zum Großteil in Bickenbach, der idyllischen Gemeinde an der Bergstraße.

Seine Geschichten zeigen auf, ein Mord ist weder an die Größe einer Stadt noch an die Anzahl der Bewohner gebunden. Mord hat Platz in der kleinsten Hütte.

Am 01. Juni 2023 erschien das Taschenbuch und ist seither im Buchhandel und natürlich direkt beim Verlag erhältlich.

Es gibt Menschen, die viel erlebten und diese Erlebnisse zu Geschichten verarbeiten. So ist es auch bei Doktor Schreiber. Sein Leben als Psychologe war lang, seine Patienten vielschichtig und nicht immer einfach. Einige waren ganz klar Verbrecher, die er als Polizeiarzt betreute, doch die meisten seiner Patienten waren normale Bürger wie du und ich.

Wenn sie diese Sammlung von Erlebnissen lesen, werden sie keinen Meister des Erzählstils finden, nur einen Mann, der versucht seine Erlebnisse spannend wiederzugeben.

In den Erzählungen finden sie Orte wieder, die sie kennen, jedoch keine schillernde Großstadtatmosphäre, wie sie London, New York oder Singapur bieten.

Polizeiarzt Dr. Schreiber nimmt die Leser mit auf einen tödlich endenden Schreibfeldzug durch Bickenbach. Nicht alle Ereignisse existieren, die Schauplätze liegen quasi vor der Haustür. Die Geschichten garantieren eine gewisse Portion Nervenkitzel von durchtriebenen Kerlen, zwielichtigen Gestalten und von raffinierten Mordplänen.

Polizeiarzt Dr. Schreiber ist der Mann, der schon mal einspringt, wenn die Polizei nicht weiter weiß. Das Verbrechen ist eine Spezialität des Psychologen und Hypnosetherapeuthen, der sich aber auch nicht zu fein ist, im Leichenschauhaus auszuhelfen.

Folgen sie einem Schreibtischtäter in seine Heimatgemeinde, wo gestorben wird, wie überall anders auch. Die Kurzgeschichten machen die Sammlung zu einem kurzweiligen und abwechslungsreichen Lesevergnügen.

Erik Schreiber, Leben und morden in Bickenbach

ISBN: 978-3-96286-071-4, 279 Seiten, 13 €

Biographie

Erik Schreiber, der Herausgeber dieser Kurzgeschichtensammlung hat die Geschichten um den Psychologen, Hypnosetherapeuten und späteren Polizeiarzt gesammelt und zu einem, so hofft er, interessanten und abwechslungsreichen Band zusammengestellt. Die Erzählungen beinhalten Namen, die alle geändert wurden. Orte wurden, soweit möglich belassen.

Der Herausgeber ist ein Bewunderer phantastischer Literatur und veröffentlicht in seinem Verlag Krimis von Andreas Zwengel, Andreas Groß, Detlef Göring und anderen Autoren. Sowie Phantastische Literatur, Regionales und Historisches.

Quelle & Bild: Verlag Saphir im Stahl