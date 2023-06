Ermittlungserfolg nach Brandserie – Vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Teilen

Die Polizei in Darmstadt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt verzeichnen gemeinsam einen großen Ermittlungserfolg: Die südhessischen Polizeibeamten haben vier Tatverdächtige festgenommen, die für zahlreiche Brände im Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie für den Brand einer Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt in Frage kommen.

Zwei der Beschuldigten waren bereits am Donnerstag (18.05.23) nach dem Brand eines Autos in Roßdorf auf frischer Tat festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden (wir haben berichtet). Seit Samstag, dem 27. Mai und Freitag, dem 2. Juni 2023 befinden sich auch ihre mutmaßlichen Mittäter, ein 18-Jähriger aus Groß-Umstadt und ein 22 Jahre alter Mann aus Roßdorf, in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Darmstadt hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung in mehreren Fällen gegen alle Festgenommenen erlassen.

Seit Beginn des Jahres 2023 kam es vor allem in den Ortschaften Roßdorf, Reinheim, Gundernhausen, Groß-Umstadt und Ober-Ramstadt immer wieder zu Bränden von Holzstapeln, Scheunen, Lagerhallen, Baumaterial und Fahrzeugen. Insbesondere der Vollbrand einer noch unbewohnten Container-Anlage Ende April in Roßdorf (wir haben berichtet) sowie der Brand einer Papierfabrik Anfang Mai in Darmstadt Eberstadt (wir haben berichtet) hatten für Aufsehen gesorgt und die Bevölkerung stark verunsichert. Bis Ende Mai dieses Jahres zählt die Kripo Darmstadt mehr als zehn Brände, für die die Festgenommen als Täter in Betracht kommen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Millionen. Glücklicherweise kamen bei den Taten keine Personen zu Schaden.

Aufgrund ihrer akribischen Ermittlungsarbeit und der Auswertung an den jeweiligen Brandorten waren die Kripobeamten des Kommissariats 10 auf die Spur der Tatverdächtigen gelangt, die mutmaßlich in wechselnder Beteiligung agierten. Ein großer Dank gilt auch den Zeugen, deren Hinweise und sofortige Verständigung unter anderem in die unmittelbare Festnahme zweier Beschuldigter nach dem Brand eines BMWs in Roßdorf mündete.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen der Verdächtigen stellten die Ermittler Beweismittel sicher. Infolge der fortlaufenden und intensiven Ermittlungen, verdichteten sich zunehmend die Indizien und führten schlussendlich zu den Festnahmen der beiden mutmaßlichen Mittäter aus Roßdorf und Groß-Umstadt. Den Beamten liegen aktuell keine Hinweise auf ein politisches Tatmotiv vor.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen