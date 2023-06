Polizei nimmt 20-Jährigen auf frischer Tat fest

Teilen

Am Montag (05.06.23) kam es im Bereich der Pallaswiesenstraße zu einem Bombenfund (wir haben berichtet). Für die am Abend durchgeführte Entschärfung des Blindgängers war es erforderlich, die Gebäude rund um den Fundort zu evakuieren. Diese Situation versuchte sich ein 20-Jähriger zu Nutzen zu machen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte er sich gegen etwa 20 Uhr über eine offene Hauseingangstür in der Pallaswiesenstraße, Ecke Kasinostraße, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Da die Evakuierungsmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen waren, befanden sich keine Personen mehr im Haus.

Im Anschluss überwand der Täter durch Aufhebeln eine Tür und gelangte so zu den Balkonen der Wohnanlage. Zeugen sowie Beamte der Polizei konnten den Mann bei seiner Tat beobachten, weshalb dieser von seinem Vorhaben absah und seine Flucht in das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses fortsetzte. Dort wurde er von einer Streife festgenommen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Bevor er auf freien Fuß gesetzt wurde, musste er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Am Tatort führten die Beamten eine Spurensuche durch und stellten bei dem Täter ein mitgeführtes Werkzeug sicher. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das zuständige Kommissariat 21/22 in Darmstadt aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen